Архангельская ЛДПР: минус один член

На этот раз ряды либерал-демократов покинула Лариса Сергеева.
Депутат Архангельского областного Собрания двух созывов. Не просто депутат, а председатель комитета по сельскому хозяйству и рыболовству.
Известный предприниматель - «Гарант XXI», «Стройлидеринвест плюс» «Парадиз», «Универсальная клиника». Кое-кто называл Сергееву главным «кошельком» АРО ЛДПР.
И не просто вышла из рядов, а тут же вступила в «Единую Россию» (по системе Пивкова). Сказав почти те же слова, что и Надежда Виноградова – хочу быть рядом с Владимиром Путиным и Александром Цыбульским.
Имеют право…