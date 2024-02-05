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Архангельская ЛДПР: минус один член

На этот раз ряды либерал-демократов покинула Лариса Сергеева.

Депутат Архангельского областного Собрания двух созывов. Не просто депутат, а председатель комитета по сельскому хозяйству и рыболовству.

Известный предприниматель - «Гарант XXI», «Стройлидеринвест плюс» «Парадиз», «Универсальная клиника». Кое-кто называл Сергееву главным «кошельком» АРО ЛДПР.

И не просто вышла из рядов, а тут же вступила в «Единую Россию» (по системе Пивкова). Сказав почти те же слова, что и Надежда Виноградова – хочу быть рядом с Владимиром Путиным и Александром Цыбульским.

Имеют право…

06 февраль 17:09 | : Политика

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