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Архангельские политики продолжают уходить в «Единую Россию»

Напомним, такой решительный поступок в первые два месяца нового года уже сделали Сергей Пивков и Лариса Сергеева (оба ЛДПР), а также Надежда Виноградова из верхушки региональной КПРФ.

Теперь к ним присоединился депутат Архангельского областного Собрания Александр Носарев, ранее состоявший в «Справедливой России». Его программное заявление:

— Я решил вступить в «Единую Россию», потому что хочу работать в команде губернатора Александра Цыбульского. С каждым годом в лучшую сторону меняются наши города, сёла, деревни. Я прекрасно знаю, какие проекты и программы создаются для воплощения позитивных инициатив в реальную жизнь, и кто стоит за этими переменами. Эффективное руководство регионом очевидно, и я со своей стороны хочу способствовать тому, чтобы Архангельская область преображалась и дальше.

07 март 10:41 | : Политика

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