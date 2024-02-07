Игорь Арсентьев: «Мы уже выполняем наказы из послания Президента»

Об удачном совпадении написал глава Северодвинска:

- Сегодня Президент нашей страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого будет запущен новый национальный проект «Семья».



Символично, что сегодня мы вручили трём северодвинским семьям свидетельства на предоставление социальной выплаты по государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». У работника «Арктики» Святослава Румянцева и его супруги Полины – сын и две дочки, в семье сотрудников «Звёздочки Андрея и Екатерины Назаровых – трое маленьких дочерей, а у Анастасии Пшеничниковой – дочь и трое сыновей! Эти замечательные семья, как и 48 других смогут потратить эти средства на приобретение квартиры или погашение ипотечного кредита. Отмечу, что в 2024 году размеры этих выплат выросли. Семья из трёх человек получит 1 миллион 153 тысячи рублей, семья из четырёх человек – 1 миллион 537 тысяч рублей, семья из пяти человек – около 2 миллионов рублей. Общий объём финансирования – порядка 78 миллионов рублей, 29 из которых выделены из местного бюджета.



Владимир Путин поручил до конца 2030 года направить регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Кроме того, Президентом РФ были озвучены другие меры поддержки: продление семейной ипотеки, погашение государством части кредита при рождении третьего ребёнка, увеличение в два раза налогового вычета на второго, третьего и каждого последующего ребёнка, до 2030 года будет продлена и программа материнского капитала.