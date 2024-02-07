Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Знаменитый скрипач Петр Лундстрем дал интервью в Архангельске

Датой для нас не праздничной, но памятной и великой назвал 24 февраля 2022 года Пётр Лундстрем. 

Знаменитый скрипач, недавно побывавший в Поморье, опубликовал у себя в истории в социальных сетях, что великое обращение Верховного главнокомандующего ВС РФ останется в веках, и масштаб этого события будет осмыслен позже: «Я смотрел обращение в прямом эфире и хорошо помню те эмоции, думаю, запомню их на всю жизнь. Это дата для нас не праздничная, но памятная и великая».

Региональное отделение «Единой России» пообщалось с Петром Лундстремом лично. Мы поговорили о Русском Севере, культуре, поэзии, живописи. 

Пётр поздравил с Днём защитника Отечества северян, воюющих в зоне СВО, выразив им огромное уважение. 

- Мы все стоим на рубежах одних и тех же, может быть, в разных местах. Этот праздник прежде всего тех, кто стоит на защите Родины с оружием в руках. Огромное уважение северянам.

- Какое произведение вы исполнили бы для наших бойцов, воюющих в зоне СВО?

- Разные – в зависимости от ситуации, концертного зала – была бы это филармония или окопы. В окопе сыграл бы 24-й каприс Паганини, за роялем сыграл бы вокализ Рахманинова. 

- Как вам Русский Север?

- Обожаю Русский Север. Люблю Соловки, люблю Архангельск. Если говорить о впечатлениях чисто эмоциональных – это северная кухня! Потому что Архангельск – это гастрономическая точка притяжения на карте России. Великолепнейшая, прекрасная, умная, философичная и вкусная кухня. И замечательные люди!

- Как вы отреагируете, если кому-то не нравится классическая музыка?

- Скажу ему, давай мы сначала сходим на тот концерт, на который я тебя приведу, и, если после этого ты мне скажешь, что ты остался при своём мнении, я сниму шляпу. 

- Вас увлекает поэзия?

- Безусловно. Если говорить в целом – это Пушкин. И это Тютчев – он один из самых любимых моих поэтов. Что касается нынешнего развития поэзии – это избранные стихи Анны Долгаревой, Алексея Шмелёва, даже одно стихотворения Дмитрия Мельникова отмечу. Мария Ватутина, Анна Ревякина, Игорь Караулов и Александр Пелевин. В общем, целая плеяда настоящих поэтов. 

- Художника какого отметите?

- Обожаю Гойю, особенно чёрного Гойю. И, конечно же, Веласкеса.

Чем увлекаетесь помимо музыки?

- Политикой и геополитикой.

- Что придаёт вам сил и уверенности?

- Любовь к своей Родине и семье, и знание, что у меня есть крепкий тыл – это Донбасс.

- Культурный человек – он какой?

- Который понимает, что культура – это возделывание души. Он понимает контекст, в котором мы живём, это не просто профессионал, но человек, который хорошо знает язык, историю своей страны, знает хотя бы основы, азы своей веры.

- Какие качества вам нравятся в людях?

- Благодарность. Самое важное качество.

- Культура и патриотизм схожие понятия?

- Вполне. Патриотизм – любовь к своей Родине, а культура без любви к своей земле – не культура.

Напомним, с 19 по 22 февраля в Поморье прошёл фестиваль «Донбасский экспресс» - проект творческой мастерской Леонида Лундстрема. В Архангельске, Северодвинске и Новодвинске в рамках гастролей северяне охотно посетили концерты классической камерной музыки, музыкально-поэтические встречи, концерты рэп и рок исполнителей. 

25 февраль 08:30 | : Политика

Главные новости


Участие в СВО – не индульгенция
«Мне повезло родиться 23 февраля». Разговор за жизнь с Иваном Воронцовым

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (263)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20