Знаменитый скрипач Петр Лундстрем дал интервью в Архангельске

Датой для нас не праздничной, но памятной и великой назвал 24 февраля 2022 года Пётр Лундстрем.

Знаменитый скрипач, недавно побывавший в Поморье, опубликовал у себя в истории в социальных сетях, что великое обращение Верховного главнокомандующего ВС РФ останется в веках, и масштаб этого события будет осмыслен позже: «Я смотрел обращение в прямом эфире и хорошо помню те эмоции, думаю, запомню их на всю жизнь. Это дата для нас не праздничная, но памятная и великая».

Региональное отделение «Единой России» пообщалось с Петром Лундстремом лично. Мы поговорили о Русском Севере, культуре, поэзии, живописи.

Пётр поздравил с Днём защитника Отечества северян, воюющих в зоне СВО, выразив им огромное уважение.

- Мы все стоим на рубежах одних и тех же, может быть, в разных местах. Этот праздник прежде всего тех, кто стоит на защите Родины с оружием в руках. Огромное уважение северянам.

- Какое произведение вы исполнили бы для наших бойцов, воюющих в зоне СВО?

- Разные – в зависимости от ситуации, концертного зала – была бы это филармония или окопы. В окопе сыграл бы 24-й каприс Паганини, за роялем сыграл бы вокализ Рахманинова.

- Как вам Русский Север?

- Обожаю Русский Север. Люблю Соловки, люблю Архангельск. Если говорить о впечатлениях чисто эмоциональных – это северная кухня! Потому что Архангельск – это гастрономическая точка притяжения на карте России. Великолепнейшая, прекрасная, умная, философичная и вкусная кухня. И замечательные люди!

- Как вы отреагируете, если кому-то не нравится классическая музыка?

- Скажу ему, давай мы сначала сходим на тот концерт, на который я тебя приведу, и, если после этого ты мне скажешь, что ты остался при своём мнении, я сниму шляпу.

- Вас увлекает поэзия?

- Безусловно. Если говорить в целом – это Пушкин. И это Тютчев – он один из самых любимых моих поэтов. Что касается нынешнего развития поэзии – это избранные стихи Анны Долгаревой, Алексея Шмелёва, даже одно стихотворения Дмитрия Мельникова отмечу. Мария Ватутина, Анна Ревякина, Игорь Караулов и Александр Пелевин. В общем, целая плеяда настоящих поэтов.

- Художника какого отметите?

- Обожаю Гойю, особенно чёрного Гойю. И, конечно же, Веласкеса.

- Чем увлекаетесь помимо музыки?

- Политикой и геополитикой.

- Что придаёт вам сил и уверенности?

- Любовь к своей Родине и семье, и знание, что у меня есть крепкий тыл – это Донбасс.

- Культурный человек – он какой?

- Который понимает, что культура – это возделывание души. Он понимает контекст, в котором мы живём, это не просто профессионал, но человек, который хорошо знает язык, историю своей страны, знает хотя бы основы, азы своей веры.

- Какие качества вам нравятся в людях?

- Благодарность. Самое важное качество.

- Культура и патриотизм схожие понятия?

- Вполне. Патриотизм – любовь к своей Родине, а культура без любви к своей земле – не культура.

Напомним, с 19 по 22 февраля в Поморье прошёл фестиваль «Донбасский экспресс» - проект творческой мастерской Леонида Лундстрема. В Архангельске, Северодвинске и Новодвинске в рамках гастролей северяне охотно посетили концерты классической камерной музыки, музыкально-поэтические встречи, концерты рэп и рок исполнителей.