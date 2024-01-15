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Архангельские сторонники «Единой России» мужественно прошли лыжный марафон

Команда из семи взрослых и двоих детей дружно и с азартом проложили лыжню в Талажском лесу – спортивный маршрут составил 15 км. Участники марафона не остановились на достигнутом результате. Целью поездки был заранее спланированный поход до охотничьих изб, где сторонники партии прогрели и прибрали помещения, заготовили дрова,  оставили в запас бумагу, спички, зажигалки, свечи – всё, что необходимо людям, что заглянут в избушки на огонёк.

 День накануне похода выдался вьюжный – поработали и дворниками, расчистив подходы к сторожкам. Наградой за труд стало весёлое общение, вкусный чай и новые знакомства с другими участниками «Силы России».  

 - В марафоне я участвую впервые, и настолько он мне понравился, что я буду с удовольствием поддерживать эти дружные и полезные для здоровья прогулки и впредь. «Сила России» -  молодой партпроект. Он начался прошлым летом и в нём приняли участие около 3000 северян. Мероприятие сближает, помогает завязать новые знакомства, проверить свою спортивную форму и, конечно же, принести пользу другим людям. Мы все вместе напилили дров и оставили запас всего самого необходимого для гостей Талажского леса. Приятно осознавать, что другие участники марафона или просто охотники, которые здесь проводят время в сезон, будут довольны, что о них позаботились неизвестные им люди, - сказал Константин Малиновский, секретарь Архангельского первичного отделения № 58.  

 В марафоне «Сила России» приняли участие сторонники «Единой России» Александр и Надежда Кондрашёвы, Виктория Докучаева. Единомышленники – Елена Быкова и Константин Латышев с двумя сыновьями. А также – Константин Малиновский, секретарь Архангельского первичного отделения № 58, и Артём Докучаев – член регионального Совета сторонников «Единой России».

 Напомним, «Сила России» – самый молодой проект Партии. Первый марафон «Единая Россия» провела прошлым летом. Меньше чем за две недели в регионах прошло более 6000 тренировок, участие в них приняли около 200 тысяч человек. В планах Партии сделать эту акцию ежегодной.

Зимний этап марафона продлится до 17 марта, включительно.


19 февраль 17:03 | : Политика

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