Михаил Кисляков ратует за развитие туризма в Мезенском округе

В Штабе общественной поддержки Государственной Думы Михаил Кисляков провел встречу с жителем села Козьмогородское Юрием Чуповым. Темой обсуждения стало развитие туризма в Мезенском округе.

Развитие внутреннего туризма стало делом государственным. Но без неравнодушных к своей малой родине людей здесь не обойтись. Лучше, чем они, никто не знает самые потаённые уголки огромной страны - России. Именно таковым является уроженец Мезенской земли Юрий Чупов – сопереживающий, энергичный, идейный. Например, один из планов северянина – создание туристической базы в Мезенском округе.

«Места старинные у нас. Есть что посмотреть, не только в известной многим Кимже, но и в других деревнях», — сказал Юрий Чупов.

Михаил Кисляков рассказал, что в ближайшее время по этому вопросу проведет встречу с профильными ведомствами в областном правительстве.

«Необходимо посмотреть, как инициативы жителей грамотно и гармонично встроить в концепцию развития туризма в Архангельской области. Чтобы это было интересно и жителям региона, и внешним туристам, а главное, чтобы это помогало развивать район и вовлекать в работу местных жителей», — отметил Михаил Кисляков.