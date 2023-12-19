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В Поморье завершился единый день сбора подписей за Путина

Свою гражданскую позицию охотно выразили жители региона: подписи ставили на базе штаба общественной поддержки, в Молодёжном центре, в местных общественных приемных Партии, в муниципальных образованиях области. 

Наталья Флеглер, начальник ОСП «Заостровская участковая больница» высказала своё мнение по единому дню сбора подписей: «Сегодня мы ставили подписи очень активно, потому что видим изменения нашей страны к лучшему. Понимаем, что впереди нас ждут только позитивные изменения."

«По всей стране активисты «Молодой Гвардии Единой России» присоединились к единому дню сбора подписей. Мы понимаем, что в такое непростое время мы должны объединиться и как никогда показать нашу мощь и силу!» – отметила Мария Валуйских, руководитель архангельского регионального отделения МГЕР.

Александр Дятлов, член фракции «Единой России» в Архангельском областном Собрании депутатов подчеркнул: «Архангельская область активно включилась в сбор подписей. Организовано всё прекрасно. Работают волонтёры, северяне активно выражают свою гражданскую позицию."

Волонтёры выезжали к маломобильным и пожилым северянам, работали в торговых центрах Архангельска и других населённых пунктах Поморья.

Напомним, президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.


17 январь 08:02 | : Политика

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