Александр Цыбульский в Национальном рейтинге губернаторов занимает 48 место

Опубликованы результаты Национального рейтинга губернаторов за июль-август 2023 года.

Эксперты отмечают, что для представителей губернаторского корпуса хозяйственные проблемы в широком понимании этого термина вышли на первые план, особенно в августе. Их можно подразделить на три большие группы – природные катаклизмы, техногенные аварии с экономическим подтекстом и чисто экономические пертурбации. При этом политические вопросы также оставались фоном для ряда регионов по мере приближения осеннего голосования. Такова федеральная повестка.

Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Татарстан), Алексей Дюмин (Тульская область).

Последние три: Бату Хасиков (Калмыкия), Владислав Ховалыг (Республика Тыва), Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 48 месте.