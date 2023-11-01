В Архангельске прошел обучающий семинар для общественных организаций

На базе Штаба общественной поддержки «Единой России» состоялся обучающий семинар, посвященный улучшению профессиональных навыков работы общественных организаций.
Спикером выступила Илона Южакова - федеральный эксперт, генеральный директор АНО Центр качества «ОКНО».
Встреча была посвящена созданию культуры клиентоцентричности и эффективного взаимодействия с гражданами. В первую очередь семинар направлен на развитие навыков НКО, ТОСов, общественных советов и первичных отделений партии.
Во время встречи изучили ключевые навыки и инструменты, которые необходимы для успешного сотрудничества с гражданами.
Погрузились в методы активного слушания, чтобы полноценно понимать потребности и ожидания граждан, рассмотрели эффективные методы и техники, которые помогут определить эти потребности точнее и эффективнее.
Обратили внимание на современные методы взаимодействия и поддержки гражданских инициатив.
Семинар стал великолепной возможностью встретиться с единомышленниками и профессионалами из разных областей, обменяться опытом и идеями.