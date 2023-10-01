Архангельские волонтеры доставят реанимобиль в Херсонскую область

«Единая Россия» совместно с общественными и коммерческими организациями Архангельска собрала машину ценного гуманитарного груза. Акция приурочена ко Дню народного единства

Идейный вдохновитель акции – волонтёр Ирина Примичкина. Девушка состоит в рядах «Молодой Гвардии Единой России». На постоянной основе занимается сбором гуманитарной помощи для Донбасса. Именно она выбрала место направления – село Железный порт. По ее словам, там особенно нуждаются в помощи.

«После подрыва Каховской ГЭС люди в считаные секунды потеряли все: жилье, вещи. У половины из них даже нет документов, чтобы оформить выплаты. Летом я ездила туда волонтером и видела собственными глазами, что там у детей ничего нет. Они живут в ПВР, около 170 детей. Поэтому везем много детских вещей, детское питание, одежду, игрушки, книги, а также же продукты питания и одежду для взрослых. Все, что мы используем в нашей обычной жизни», - рассказала Ирина.

Но, пожалуй, самое ценное, это сам автомобиль, куда погружена гумпомощь. Это реанимобиль со всем необходимым оборудованием, медицинскими препаратами. Два таких автомобиля уже доставлены в Луганск и Донецк, еще два предстоит доставить. Автомобили переданы в дар министерством здравоохранения Архангельской области.

«В Херсоне в отличие от Луганска, Донецка достаточно тяжелое положение. Поэтому постоянно выезжаю туда с гуманитарными миссиями. Максимально везем все, что можно. В Луганский областной госпиталь повезу профессоров Северного государственного медицинского университета, которые проведут лекции и обследования. Каждые три минуты туда поступает тяжелый пациент. Есть множество примеров героических поступков медиков. Так, бывший председатель собрания Ульяновской области, хирург Сергей Кушиц оперирует по 14 часов», - поделился постоянный волонтер, доставщик гуманитарного груза Алексей Осмоловский.

Собирали гуманитарную помощь всем миром: архангельское отделение «Единой России», Российское военно-историческое общество, прихожане Успенского храма, Красный Крест, северодвинское волонтерское движение «Феникс Север», ОАО «ПО «Севмаш», АО «Норд лифт монтаж» и неравнодушные люди.

Свой вклад в доставку груза внесла и спортивная школа «Олимп» под руководством Алексея Шарапова. Школа безвозмездно передала для детей спортивный инвентарь и форму для занятий тхэквондо. Скоро при их участии в селе Железный порт откроется благотворительная спортивная школа в одном из залов города. Более 100 детей уже готовы заниматься спортом.

Машину с гуманитарным грузом вызвался доставить волонтёр, активист партии «Единая Россия» Алексей Бельков. В прошлом году Алексей в составе волонтёрского отряда «Молодой Гвардии Единой России» оказывал помощь жителям Мелитополя.

«Раньше наши бабушки и дедушки тоже собирали все для фронта. И в первую мировую и в Великую Отечественную тыл обеспечивал поставки на передовую. Мирные жители объявляли сбор средств первой необходимости. Наш народ всегда умел объединяться перед лицом опасности и дать «общим кулаком» отпор врагу. Так и сейчас мы за ценой не постоим. Именно поэтому по зову сердца отправляюсь на юг нашей страны, туда, где сейчас больше всего нужна наша помощь. Обязуюсь выполнить свой долг и доставить все в целости и сохранности», - отметил Алексей Бельков.



