Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские волонтеры доставят реанимобиль в Херсонскую область

«Единая Россия» совместно с общественными и коммерческими организациями Архангельска собрала машину ценного гуманитарного груза. Акция приурочена ко Дню народного единства

Идейный вдохновитель акции – волонтёр Ирина Примичкина. Девушка состоит в рядах «Молодой Гвардии Единой России». На постоянной основе занимается сбором гуманитарной помощи для Донбасса. Именно она выбрала место направления – село Железный порт. По ее словам, там особенно нуждаются в помощи.

«После подрыва Каховской ГЭС люди в считаные секунды потеряли все: жилье, вещи. У половины из них  даже нет документов, чтобы оформить выплаты. Летом я ездила туда волонтером и видела собственными глазами, что там у детей ничего нет. Они живут в ПВР, около 170 детей. Поэтому везем много детских вещей, детское питание, одежду, игрушки,  книги, а также же продукты питания и одежду для взрослых. Все, что мы используем в нашей обычной жизни», - рассказала Ирина.

Но, пожалуй, самое ценное, это сам автомобиль, куда погружена гумпомощь. Это реанимобиль со всем необходимым оборудованием, медицинскими препаратами. Два таких автомобиля уже доставлены в Луганск и Донецк, еще два предстоит доставить. Автомобили переданы в дар министерством здравоохранения Архангельской области.

«В Херсоне в отличие от Луганска, Донецка достаточно тяжелое положение. Поэтому постоянно выезжаю туда с гуманитарными миссиями. Максимально везем все, что можно. В Луганский областной госпиталь повезу профессоров Северного государственного медицинского университета, которые проведут лекции и обследования. Каждые три минуты туда поступает тяжелый пациент. Есть множество примеров героических поступков медиков. Так, бывший председатель собрания Ульяновской области, хирург Сергей Кушиц оперирует по 14 часов», - поделился постоянный волонтер, доставщик гуманитарного груза Алексей Осмоловский.

Собирали гуманитарную помощь всем миром: архангельское отделение «Единой России», Российское военно-историческое общество, прихожане Успенского храма, Красный Крест, северодвинское волонтерское движение «Феникс Север», ОАО «ПО «Севмаш», АО «Норд лифт монтаж» и неравнодушные люди.

Свой вклад в доставку груза внесла и спортивная школа «Олимп» под руководством Алексея Шарапова. Школа безвозмездно передала для детей спортивный инвентарь и форму для занятий тхэквондо. Скоро при их участии в селе Железный порт откроется благотворительная спортивная школа в одном из залов города. Более 100 детей уже готовы заниматься спортом. 

Машину с гуманитарным грузом вызвался доставить волонтёр, активист партии «Единая Россия» Алексей Бельков. В прошлом году Алексей в составе волонтёрского отряда «Молодой Гвардии Единой России» оказывал помощь жителям Мелитополя.

«Раньше наши бабушки и дедушки тоже собирали все для фронта. И в первую мировую и в Великую Отечественную тыл обеспечивал поставки на передовую. Мирные жители объявляли сбор средств первой необходимости. Наш народ всегда умел объединяться перед лицом опасности и дать «общим кулаком» отпор врагу. Так и сейчас мы за ценой не постоим. Именно поэтому по зову сердца отправляюсь на юг нашей страны, туда, где сейчас больше всего нужна наша помощь. Обязуюсь выполнить свой долг и доставить все в целости и сохранности», - отметил Алексей Бельков.


31 октябрь 07:57 | : Политика

Главные новости


Сессия и кое-что еще. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Семь – счастливое число Arctic open. Заметки с пресс-конференции

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (323)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20