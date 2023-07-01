«Вольное дело»: Главой Котласа мог стать Сергей Пивков

Такую сенсационную версию, опирая на данные из собственных источников, выдвинул участник Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» ИА «Эхо север».

Сергей Пивков: когда-то лидер регионального отделения ЛДПР и в этом качестве депутат Архангельского областного Собрания, ныне – заместитель губернатора, курирующий спорт.

Вот, как преподносят эту захватывающую историю коллеги:

- Однажды случилась беда. В Котласе началась сущая срань — Дейнеко-глава облажалась по всем параметрам, и её попросили. Её попросили — она ушла.

Кого назначить? Местных нельзя — сплошная коррупция и кумовство. Либо воруют вместе, либо спят, либо живут. Короче, все из одной постели, болеют одними болячками.

Возникла мысль о Пивкове. Кто не знает: есть такой в правительстве области очень положительный персонаж. Настолько положительный, что даже памятник при жизни поставить хочется — ни грязинки, ни окурка на нём, ни тёмного пятнышка. Поэт.

Поэт и пан-спортсмен — каждый день соревнования, штанги, гири, баскетбольные мячики, приёмы, приёмы торжественные. Жизнь в масле, как и у Шевелы, но только со славой безграничной.

Предложили Пивкову.

Но оказалось мелко. Пивков слишком велик и торжественен. Ему нельзя на Котлас.

Пока ходили с непристойной просьбой к Пивкову, все попрятались.

Так вызов был сделан Шевеле…

Подробности о том, как достается Денису Шевеле на посту исполняющего обязанности главы Котласа, читайте здесь.