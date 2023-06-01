Дмитрий Морев радуется возвращению трудового воспитания в школы

Радуется как мэр, мужчина и отец:

- В школы нашего города с 1 сентября возвращается трудовое воспитание в классическом варианте, который мы сами помним с детства. Я как отец двоих детей школьного возраста и как глава города приветствую эти изменения в закон об образовании.



На федеральном уровне отменен запрет на привлечение детей к субботникам, наведению порядка в классах и другим полезным делам без согласия родителей. Теперь это вновь часть обязанностей школьников в рамках образовательной и воспитательной программы.



Общие дела – это возможность для общения детей вне виртуальной реальности и получение навыков, которые пригодятся во взрослой жизни. Наверняка, теперь на пришкольных территориях станет больше красивых клумб, появятся новые граффити-проекты, потому что труд детей и подростков – это и творчество.



Больше внимания будем уделять и организации помощи ветеранам – в современном формате волонтерства.



Конечно, вся трудовая деятельность будет организована с учетом возможностей детей разного возраста, чтобы она воспринималась не как повинность, а как важная и интересная часть общественной жизни.



Надеюсь, что родители наших ребят со своей стороны также поддержат возрождение доброй традиции и расскажут детям о собственном школьном опыте!



