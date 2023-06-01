"Единая Россия" подвела итоги весенней парламентской сессии

Партия инициировала 40% законов в Госдуме, которые выполняют поручения Президента по поддержке участников СВО и их семей, семей с детьми и социально-незащищённых категорий, обеспечению обороноспособности страны и её технологического суверенитета

Работу фракции «Единой России» в Государственной Думе в весеннюю сессию во многом определила спецоперация, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на итоговом собрании фракции.

«Единая Россия» продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей, закрывать пробелы, вскрытые СВО. В этой работе принимали участие все депутаты фракции. Хотел бы всем вам сказать спасибо. Эту работу мы вели, в том числе, на площадке рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению Президента», — подчеркнул он.

Среди наиболее важных решений, принятых этой весной, Андрей Турчак назвал признание ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года, введение бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей. Отдельно секретарь Генсовета выделил упрощение порядка признания участников СВО без вести пропавшими и умершими.

«Мы эту проблему, как считаем, расшили. Это позволило родственникам выйти из «подвешенного состояния» и не ждать годами соответствующих судебных решений», — пояснил он.

Введены и дополнительные льготы для участников СВО и их детей при поступлении в вузы. Они получили право поступать на бюджетные места в пределах отдельной квоты и пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах.

«Наши бойцы, кто до начала СВО учился на платном отделении, теперь имеют возможность перевестись на бесплатное. Мы законодательно закрепили факт прохождения военной службы, в том числе, срочной службы по призыву, в качестве индивидуального достижения, которое учитывается при поступлении в вузы и колледжи. Минобрнауки уже оперативно разослало рекомендацию вузам о начислении максимальных 10 баллов. Просил бы коллег из профильных комитетов, всех депутатов встретиться с ректорами и довести до конкретного решения эту задачу», - подчеркнул секретарь Генсовета.

Также приняты поправки о переводе ежемесячной выплаты участникам СВО из натуральной полностью в денежную форму, закон о погашении государством военной ипотеки в случае гибели или получения тяжёлой инвалидности в СВО. На этой же неделе предстоит рассмотреть поправки о приостановлении срочных трудовых контрактов мобилизованным и добровольцам на период участия в СВО, о праве работодателей выплачивать им материальную помощь. Реализация этих инициатив повысит гарантии социальной защиты бойцов, отметил Андрей Турчак.

Чтобы помочь военнослужащим и их семьям в Архангельской области при поддержке фракции «Единая Россия» внедрен ряд мер соцподдержки.

«Для участников СВО предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей. Однократно получить пособие в 50 тыс. рублей могут студенты-дети военнослужащих. В отношении детей, чьи отцы находятся в зоне спецоперации, введены дополнительные льготы. Так для детей контрактников, мобилизованных, добровольцев есть возможность оплатить путевки и проезд к месту отдыха и обратно, в том числе – для сопровождающих. Для них обеспечено бесплатное питание в школах, в лагерях с дневным пребыванием. Так же за счет бюджета будет оплачиваться посещение детского сада. При этом доход участника СВО при начислении всех социальных льгот, которые получает семья, учитываться не будет.

В «Единой России» работает общественная приемная по адресу ул. Поморская д.5., наши специалисты всегда готовы помочь разобраться в законодательстве и подсказать, как воспользоваться льготами», - рассказал руководитель общественной приемной «Единой России», депутат Архангельского областного Собрания Сергей Эммануилов.

Наряду с поддержкой фронта приоритетной задачей «Единой России» оставалось исполнение народной программы партии.

«Для её реализации были приняты законы о развитии школьной медицины, бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам, поддержке спортивных тренеров, защите граждан от незаконных действий коллекторов, введении заброшенного имущества в оборот, повышении безопасности газового оборудования в МКД и многие другие», — напомнил Андрей Турчак.

Он добавил, что до конца сессии Госдума рассмотрит законопроект «Единой России» об инклюзивном отдыхе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в летних оздоровительных лагерях.

«С просьбой решить этот вопрос в партию неоднократно обращались родители, НКО. Принятие и реализация закона станут ещё одним шагом в развитии доступной среды для особенных детей», — отметил секретарь Генсовета.

В свою очередь, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев отметил, что принятые депутатами фракции решения отвечают на существующие вызовы и создают условия для стабильного социально-экономического развития.

«Ко второму чтению готовится законопроект о занятости – он направлен на профилактику безработицы, закрепляет понятие частичной занятости. Законодательно закрепить это понятие дал поручение Президент на Сакнт-Петербургском международном эконмическом форуме. Чтобы граждане, ухаживающие за детьми, инвалидами, пожилыми людьми, могли беспрепятственно получать господдержку, несмотря на доход от подработки», - сказал он.

При поддержке «Единой России» создана единая цифровая платформа в социальной сфере – она позволяет перейти на беззаявительный порядок предоставления многих мер соцподдержки.

«Это стало еще одним шагом к созданию государства, удобного для жизни людей», - подчеркнул руководитель фракции «Единой России».

Изменены критерии признания семей нуждающимися – теперь при расчёте среднедушевого дохода учитываются доходы только отдельной семьи, а не всех членов домохозяйства.

Многое сделано в сфере образования. Возобновлено трудовое воспитание в школах, приняты решения по возвращению школьной медицины. Студентам последних курсов педколледжей и техникумов предоставлено право работать в начальных классах.

«В сфере науки и высшей школы создана единая площадка, позволяющая каждому абитуриенту на открытой конкурсной основе независимо от места проживания поступить в вуз по целевому направлению с последующей гарантией рабочего места», - отметил Владимир Василев.

Принят ряд законопроектов, направленных на поддержку материнства и детства. Запрещена продажа вейпов несовершеннолетним, расширена возможность использования маткапитала, освобождены от налогов средства матподдержки учащимся в трудной жизненной ситуации.

Он также отметил, что в весеннюю сессию «Единая Россия» защитила права потребителей финансовых услуг.

«Принят закон, обязывающий банки прописывать полную стоимость кредита в договоре максимально крупным шрифтом. Кредитные каникулы закреплены в качестве бессрочной меры поддержки для людей, попавших с сложную жизненную ситуацию», - сказал Владимир Васильев.

Одним из ключевых направлений работы фракции стала поддержка семей с детьми. По инициативе партии отменен НДФЛ при продаже земельных участков для семей с детьми, идёт работа над расширением гарантий для детей с особенностями развития и детей-сирот, рассматриваются другие инициативы.

Помимо этого, «Единая Россия» обеспечила возможность врачам-стажёрам работать под контролем наставников, что позволит решать проблему кадрового дефицита в здравоохранении, продолжила развитие сферы образования, приняла ряд решений по защите традиционных ценностей.

Также приняты законы о наказании за дискредитацию армии и распространение ложной информации в отношении добровольцев. Предусмотрена повышенная ответственность в отношении террористов, диверсантов, изменников Родины. Обеспечена возможность оперативной блокировки запрещённого контента в интернете - призывов к терроризму, экстремизму, сбору средств для поддержки ВСУ.

В заключение Андрей Турчак напомнил, что на прошлой неделе прошло заседание Программной комиссии под председательством Дмитрия Медведева. Его темой стало финансовое обеспечение реализации мероприятий народной программы в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов.

«Председатель партии позитивно оценил реализацию мероприятий народной программы в этом году и поручил обеспечить их финансово в проекте федерального бюджета. Ни одно из мероприятий не должно сдвигаться вправо. Всё, что было обещано людям, должно быть выполнено», — подчеркнул секретарь Генсовета.