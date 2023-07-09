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В Архангельске появились остановки повышенной информативности

Новые технологии презентует сам градоначальник столицы региона Дмитрий Морев:

- Вместе с компанией «Факел» мы приступили к оснащению остановок города информационными панелями.

 Маршруты, расписание, карта местности, QR-коды для онлайн-наблюдения за прибытием автобусов – вся полезная информация будет размещаться непосредственно на остановке и станет частью ее оформления.

 Сегодня первые панели установлены в павильоне на ул. Воскресенской в районе пр. Новгородского. Нам необходимо получить обратную связь от пассажиров, чтобы утвердить окончательный вариант наполнения панелей информацией.

 На первом этапе в рамках соглашения между администрацией Архангельска и рекламным агентством «Факел» решили оборудовать остановки, которые обслуживает данная компания. Их в городе 25, и «Факел» изготавливает панели из антивандального армированного пластика за свой счет – затрат из бюджета не предполагается. А в дальнейшем планируем совместно с ТК «Рико» использовать этот опыт и на других остановках.

 Для создания панелей была разработана специальная программа: она находится в распоряжении администрации. Ждем отзывов пассажиров, чтобы корректировать дизайн и продолжать проект!

18 июль 14:51 | : Политика / Экономика

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