В Архангельске появились остановки повышенной информативности

Новые технологии презентует сам градоначальник столицы региона Дмитрий Морев:

- Вместе с компанией «Факел» мы приступили к оснащению остановок города информационными панелями.



Маршруты, расписание, карта местности, QR-коды для онлайн-наблюдения за прибытием автобусов – вся полезная информация будет размещаться непосредственно на остановке и станет частью ее оформления.



Сегодня первые панели установлены в павильоне на ул. Воскресенской в районе пр. Новгородского. Нам необходимо получить обратную связь от пассажиров, чтобы утвердить окончательный вариант наполнения панелей информацией.



На первом этапе в рамках соглашения между администрацией Архангельска и рекламным агентством «Факел» решили оборудовать остановки, которые обслуживает данная компания. Их в городе 25, и «Факел» изготавливает панели из антивандального армированного пластика за свой счет – затрат из бюджета не предполагается. А в дальнейшем планируем совместно с ТК «Рико» использовать этот опыт и на других остановках.



Для создания панелей была разработана специальная программа: она находится в распоряжении администрации. Ждем отзывов пассажиров, чтобы корректировать дизайн и продолжать проект!