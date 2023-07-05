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Дмитрий Морев встретился с экипажем плавучей фабрики «Архангельск»

Группа компаний, которой принадлежит траулер-фабрика "Архангельск", является одним из крупных налогоплательщиков. Она же обеспечивает качественной рыбной продукцией архангелогородцев. Глава города Дмитрий Морев оценил условия производства и обсудил с руководством перспективы развития.

На траулере «Архангельск» установлено оборудование, которое позволяет в течение трех часов после вылова рыбы обработать ее, провести необходимые анализы в мобильной лаборатории, упаковать в фирменную тару и заморозить готовое филе или туши. «Сделано в море» - торговая марка продукции, которую изготавливают на судне «Архангельск» и доставляют как в магазины столицы Поморья, так и за рубеж.

Директор компании Александр Антипин сообщил, что судно работает стабильно, успешно, рентабельно и с хорошей отдачей.

Глава Архангельска Дмитрий Морев ознакомился с организацией всех стадий добычи и обработки рыбопродукции на судне – от промысловой палубы до помещения фабрики, а также обсудил перспективы увеличения поставок свежей продукции на прилавки архангельских торговых точек.

- Судно «Архангельск» оборудовано современными технологическими линиями и системой контроля качества. Потребители замороженной в море рыбы могут быть уверены, что это продукт высококачественный и безопасный. Рыбопромышленная отрасль развивается, несмотря на внешнеэкономические санкции, а для нашего города это крайне важно, - отметил по итогам визита глава города. 


14 июль 12:17 | : Политика / Экономика

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