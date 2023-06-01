Команда Фролова продолжает борьбу с наливайками

Жители домов на ул. П. Осипенко 3, 5, 5 к. 1 и 5 к. 2 требуют закрыть питейное заведение, которое весной этого года появилось в их дворе. Об этом шла речь на встрече с депутатами областного Собрания Александром Фроловым и Александром Дятловым.

Когда-то в этом здании располагались раздевалки детского спортивного клуба, а во дворе была большая хоккейная коробка. В лихие 1990-е клуб прекратил существование, коробку разобрали, и на ее месте появилась автомобильная парковка. На части территории установили детскую площадку. А вот здание на ул. П. Осипенко 3, стр. 1 было приватизировано и несколько раз меняло хозяев. Очередной владелец сделал перепланировку и открыл весной этого года круглосуточный продовольственный магазин. Но очень быстро в нем появились пара столиков и началась торговля алкоголем. И тоже – круглосуточно. При этом нарушаются все возможные нормы законодательства: и федерального (положенные часы торговли крепкими подакцизными товарами), и областного (минимально утвержденные нормы по площади самого питейного заведения). Жители микрорайона забили тревогу.

– Здесь покупают спиртное, пьют ночью, гуляют до утра. Люди, которые здесь живут, страдают. Терпеть это невозможно, - рассказали жители.

Люди из близлежащих домов не могут заснуть при открытых окнах, с наступлением теплого времени любители выпить перемещаются на игровую площадку пугая детей. Горожане вызывают наряды полиции, но те приезжают только спустя два часа, когда пьяницы, уже успевают разбежаться.

Напомним, областным Собранием депутатов был принят закон, ограничивающий торговлю спиртными напитками в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях. В соответствии с региональным законодательством, установлен запрет на продажу алкоголя в таких заведениях, если площадь зала обслуживания посетителей меньше 70 кв. м. Под эти ограничения попадает в Архангельске 54 питейных заведения. Но пока они продолжают работать.

- К сожалению, сейчас действует постановление Правительства РФ №336, которое запрещает проверки бизнеса. Мы неоднократно обращались в федеральное министерство экономического развития, чтобы его отменили и появились возможности проводить проверки таких заведений и закрывать их. Кроме того, мы вышли с инициативой об ограничении времени работы подобных торговых точек в ночное время, этот законопроект сейчас рассматривается в Государственной Думе, - отметил депутат областного Собрания Александр Дятлов.

Как рассказал депутат областного Собрания Александр Фролов, совсем недавно в Майской горке был успешный опыт борьбы с подобного рода питейными заведениями. Причем в этом же дворе. «Наливайка», располагавшаяся помещениях на улице П. Осипенко, 3 к. 1 была закрыта, а на ее месте после ремонта открыт спортивный зал. Также была закрыты «наливайки» во дворе домов на ул. П. Осипенко 5, 7 и 7, корп. 1, на ул. П. Галушина, 30 стр.1.

- Сейчас очень важно возобновить этот процесс и дать надзорным органам возможность проводить проверочные мероприятия в соответствии с законом. Губернатор Александр Витальевич Цыбульский неоднократно высказывал свою озабоченность засильем подобного рода заведений. Областное Собрание направило соответствующие обращение в Государственную Думу и мы рассчитываем, что закон, позволяющий на уровне региона регулировать этот вопрос и закрывать «наливайки», которые являются не только рассадниками пьянства, но и создают угрозу жизни и здоровью жителей, - отметил Александр Фролов.

Пока решение принимается на федеральном уровне, у муниципалитета есть возможность ввести дополнительные ограничения.

- На местном уровне, администрация города может своим постановлением установить минимальное расстояние от мест, где осуществляется торговля алкоголем до социальных объектов, в том числе детских площадок, и увеличить его до 100 м, что повлечет за собой закрытие многих заведений, торгующих алкоголем, - отметил депутат городской Думы Сергей Чанчиков.

Горожане очень надеются, что они будут наконец-то услышаны народными избранниками не только на местах. А достучаться до самых верхов ой как тяжело поодиночке, а принимать решение нужно было ещё вчера! Пока общество, а главное молодёжь не спилась и деградировала окончательно и бесповоротно. И обязательно надо закрывать подобные субъекты бизнеса, которые разрушают не только личность, но и раскалывают семьи, а по сути – подрывают безопасность страны!



