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Александр Фролов обещает широкую дорогу детскому спорту в Майской Горке

В Майской горке открылся общедоступный бесплатный каток. Свои личные средства на оборудование и заливку хоккейной площадки вновь выдели депутат областного Собрания Александр Фролов. 

По блестящему льду и в красных коньках. Слава Соловьев чувствует себя на льду уверенно. Ведь на коньках он уже целых десять минут. Это его первый опыт. И пока без падений. 

- Мы с мамой только начали осваивать каток, я еще только учусь, но у меня уже хорошо всё получается. Я уже 20 минут катаюсь, лед ровный, хороший, - говорит Слава. 

Команда депутата Александра Фролова подготовила для катания на коньках бесплатную площадку в округе Майская Горка. Недавно была выполнена итоговая заливка катка во дворе домов №9 на ул. Галушина и №18 на ул. Абрамова. Крепкий декабрьский морозец немало поспособствовал тому, чтобы лед получился достаточно гладким. Большую помощь в заливке оказал глава администрации округа Майская Горка Андрей Попов. 

- Лед, мне нравится, на нем очень хорошо кататься! Я люблю особенно быстро. Я после школы сразу переодеваюсь и сюда иду. И по выходным я обычно как проснусь, иду сюда кататься, - не скрывает эмоций Андрей Третьяков.

 - Отлично, супер, вообще! Мне очень нравится! Лед очень гладкий. Очень удобно, и конечно же, это каток общедоступный для всех и катаются все. Главное, чтобы не портили его, - поделилась Милана Третьякова.  

А ведь еще несколько лет назад хоккейная коробка во дворе на ул. Галушина, 9 – ул. Абрамова, 18 была практически разрушена, зимой находилась под снежным покровом, а иногда превращалась в несанкционированную свалку.  

Жители микрорайона обратились к депутату областного Собрания Александру Фролову с просьбой восстановить каток. Команда Александра Фролова провела большую работу: было обновлено ограждение коробки, установлено новое яркое освещение, скамейка для переодевания коньков. И у ледовой площадки началась новая жизнь: дети отказывались уходить с неё домой, позабыли свои гаджеты и проводили на ней всё свободное время. Несколько зим подряд среди команд школ и дворов округа проводились соревнования по хоккею. Молодёжный совет округа Майская горка ежедневно чистил каток и следил за его состоянием. Объединив усилия, удалось создать настоящее место притяжения жителей всего округа. К сожалению, из-за ограничений связанных с пандемией коробка временно не функционировала. 

Понимая, что ледовая площадка востребована жителями, особенно детьми, Александр Фролов вложил личные деньги в возрождение любимого места активного отдыха. Чтобы лед был комфортным и безопасным - над ним трудились больше недели. Заливали воду и шлифовали лед по особой технологии. Помимо заливки льда был выполнен большой объем работ по ремонту ограждения.

 - В этом году зима радует, и опять вот на глазах все ожило и даже очень удивительно - где все дети были до того? Они где-то сидели с планшетами, а теперь они все здесь. Это здоровье нации, может и громко сказано, но так и есть, - поделилась председатель ТСЖ «Ф. Абрамова, 18» Елена Фильченко. 

- Мы очень рады, что у нас залили каток. Я сама многодетная мама, да и вообще у нас очень много ребятишек во дворе. И нам очень приятно, что дети заняты. Детей можно далеко не отпускать, смотреть в окно. И они будут наслаждаться катанием на коньках, - говорит Татьяна Третьякова. 

Уже в следующем году здесь планируется проведение традиционного турнира по хоккею среди школьных и дворовых команд.  

- Этот микрорайон находится на удалении от основных площадок, где можно бесплатно покататься на коньках, и у нас было много обращений от жителей с просьбами возобновить заливку. Мы планируем возродить традицию хоккейных турниров между школьными  и дворовыми командами. Дети этого ждут, на прошлых турнирах призами были комплекты хоккейной формы, на награждение приезжал капитан «Водника» Евгений Дергаев. Думаю, что в феврале-марте мы проведем такой турнир на самом высоком уровне. Уверен, что каток станет местом активного отдыха для всего микрорайона, - отметил Александр Фролов.


22 декабрь 10:22 | : Будни

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