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В Архангельске прозвучали стихи о самом главном

Известная поэтесса Донбасса Анна Ревякина прочитала стихи вместе с творческой молодёжью и ветеранами в Архангельском в Штабе общественной поддержки «Единой России».

Я Марик, я твой, мы вместе, мы заодно.

Смотри, моя шерсть – позолоченное руно.

Я приношу удачу, наглаживай и корми.

Во время войны так важно остаться людьми.

Вот время войны так важно любить кота –

От носа, сердечком до рыжего до хвоста

С этого стихотворения Анна Ревякина начала свое выступление. Оно посвящено рыжему коту, который родился в бомбоубежище Мариуполя во время одного из обстрелов. Когда укрытие посетила поэтесса, то котёнок сразу же подбежал к ней. Анну Ревякину растрогал этот момент, и она забрала котёнка домой к своей маме. Имя ему дали Марик. Именно так жители Донбасса между собой называют город Мариуполь.

Анна Ревякина в четвёртый раз посещает столицу Поморья. Главной целью нынешнего визита стало выступление на Дне молодёжи. Но поэтесса не упустила возможность встретиться с кадетами сводного отряда «Феникс»,  военно-патриотического клуба «Ратник» и ветеранами, чтобы вместе прочитать стихи и поговорить о творчестве. Такая встреча прошла в рамках проекта Штаба общественной поддержки – «Диалог поколений». 

Одно из самых знаменитых произведений поэтессы – поэма «Шахтерская дочь». В ней описывается история девушки-снайпера, которая пошла на фронт мстить за отца, погибшего во время защиты своего дома. «Шахтерская дочь» была признана шедевром литературными критиками страны. В ходе встречи Анна Ревякина рассказала, что эта поэма для неё имеет личное значение.

«Прототип главной героини – моя подруга, которая раньше была художником и рисовала картины. Но всю жизнь перечеркнула война. Она без раздумий взяла в руки снайперскую винтовку, и направилась защищать свой дом. Сейчас она на фронте, как и моя героиня, участвует в сражениях и приближает заветную победу», - поделилась Анна Ревякина.

Больше всех эту встречу ждала председатель совета ветеранов  МВД Архангельска Нина Якушева. Она уже была на творческом вечере Анны Ревякиной в качестве слушателя. В этот раз ветеран твёрдо решила, что прочитает знаменитой поэтессе стихи собственного сочинения. 

 Нина Андреевна более двадцати лет пишет стихи, в которой выражает уважение к человеку, а также безграничную любовь к родине. Ветеран издала четыре сборника стихов, и одну из своих книг подарила Анне Ревякиной. Поэтесса попросила её подписать.

 «Для меня это стало полной неожиданностью. Думала, что просто прочту стихи, и на этом всё закончится. Но Анна не только высоко оценила моё творчество, но и попросила подписать для неё книгу. Для меня это очень большая радость», - отметила Нина Якушева.

 Сопровождал Анну Ревякину Петр Лундстрем – скрипач-виртуоз, наследник знаменитой музыкальной династии. В апреле прошлого года он дал концерт в еще неосвобожденном Мариуполе. В течение всего года она выступал в зоне боевых действий, на передовой, а также в городах новых субъектов Российской Федерации.

 В ходе визита с рассказом выступил и журналист Георгий Гудим-Левкович. В мае этого года он ездил в Луганск,  с культурной миссией, команде удалось посетить более 20 социальных учреждений с концертами.

 

26 июнь 17:35 | : Политика / Культура

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