Архангельск в День, когда началась война

22 июня – одна из самых трагических дат в истории страны. Указом президента Российской Федерации 22 июня объявлено Днем памяти и скорби.

В этот день по всей стране в 12:15 по московскому времени проводится всероссийская акция «Минута молчания». Именно в это время в эфир вышло обращение к гражданам о нападении нацистской Германии на СССР. На минуту замирает жизнь, радио и телевидение прерывают вещание, останавливается работа на предприятиях, прекращает движение транспорт.

На площади Мира многолюдно. Почтили память героев и возложили цветы губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, представители правительства области, администрации, военные, общественники и дети. В числе собравшихся и активисты «Единой России», сотрудники Штаба общественной поддержки.

Сегодня вспоминают всех, кто не вернулся с войны, кто погиб на полях сражений, кто был замучен в тылу, умер от голода и лишений, кто ценой собственной жизни, выполняя святой долг, смог отстоять свободу и независимость страны, а также тех, кто вернулся с Победой и пережил самую кровопролитную войну XX века. 22 июня стало не просто напоминанием о печальных событиях Великой Отечественной войны, но частью российской истории, культурного самосознания.

Среди миллионов соотечественников храбро сражались за Родину и уроженцы Архангельской области. На фронт было призвано более 300 тыс. земляков, из них 200 тыс. не вернулись домой.

«Эта война стала тягчайшим испытанием, которая выдержала наша страна. Наш долг хранить память о подвиге стоявших насмерть солдат и тружеников тыла, ковавших победу. Передать следующим поколениям уважение к мужеству сражавшихся, беззаветную любовь к Родине, вырастить молодежь патриотами. Вклад Советского народа в Победу над фашизмом дал всему миру свободу и мир. Наша задача не потерять эту свободу. Сейчас, когда многие заслуги Советского Союза и России ставятся под сомнение, мы не должны позволять фальсифицировать нашу историю, принижать важность действий нашей страны на мировой арене. Мы навсегда запомним, какой ценой завоевано наше право на труд, счастье, мирную жизнь и не допустить повторения событий», - отметил руководитель регионального исполнительного комитета Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия» Иван Воронцов.

«Мы неоднократно на базе Штаба встречались с ветеранами Великой Отечественной войны, и они всегда подчеркивали, что никто из них не сомневался в победе! Все эти люди являются примером для подражания для молодого поколения, сегодня тот день, когда мы должны почтить их память», - сказала заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Софья Смолина.

Торжественное мероприятие завершилось общим флешмобом. В этом году в День Победы ветеран Великой Отечественной войны Николай Константинович Ямчук во время общения с волонтерами пожелал скорейшей победы российским бойцам, находящимся в зоне СВО. Он показал рукопожатие, в знак солидарности и единения двух поколения победителей. В поддержку бойцов участники флешмоба подняли руки, скрестив их над головой, изобразив рукопожатие.



