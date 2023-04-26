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В Архангельске стартовал проект "Единой России" "Диалог поколений"

На площадке Штаба общественной поддержки состоялась встреча ветеранов с курсантами Архангельского Сводного отряда «Феникс ВПЦ «Вымпел».

Цель проекта – воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской ответственности и преданности своей родине. Гости мероприятия - ветераны архангельского городского совета и активисты сводного отряда «Феникс «ВПЦ «Вымпел». В тесном кругу участники обменялись историями – представители старшего поколения поведали, чем они занимались во время Великой Отечественной, молодые ребята рассказали о своих прабабушках и прадедушках.

«Вот, смотрите, что это? – орден Красной звезды, им награждались все участники Великой Отечественной войны», - первооткрывателем «Диалога поколения» стала Валентина Ивановна Пакулина, она родилась в 1928-ом, в Архангельской области, в селе Черевково. Уже через год вместе с семьей переехала в областной центр. Перед началом войны ей было 13 лет, как и многие дети стала активно помогать фронту – пошла работать на завод, сначала в ящичный цех, потом в механический.

«Никто из нас не сомневался в победе, мы верили в нее всегда. Я помню каждый день, который мы пережили в годы. Мне не хватит и дня, чтобы об этом все рассказывать. Было очень много горя, много слез, но были и радостные моменты», - отметила Валентина Ивановна.

Она - частый гость архангельских школ и университетов, дети всегда ждут ее с нетерпением. Ветеран также является прообразом памятника, посвященного детям войны. Монумент был установлен в 2019-ом, персонажи – мальчик-юнга и девочка, которая тащат сани с рыбой.

 «Ветераны! Вас осталось мало,

С каждым днем смыкаются ряды,

И одна мечта у ветерана,

Как дожить бы до победной до весны… ».

 С прочтения собственных стихов свое выступления начала Валентина Васильевна Котельникова, в Архангельске она единственный представитель движения – «Дитя военного Сталинграда». В 1942-ом во время обстрела города потеряла маму, в дальнейшем росла с отцом. По окончании техникума, по распределению, была направлена в Архангельск, на трикотажную фабрику, вот уже 60 лет она живет в столице Поморья, занимается активной общественной деятельностью - возглавляет Соломбальский Совет ветеранов. А в городском Совете ветеранов - председатель комиссии по патриотическому воспитанию. Активно работает с молодежью, с лекциями посещает школы и техникумы.

 «Когда началась война, мне было 4 года, я была совсем маленькая, а сестричке моей было 3,5 месяца. Отец погиб на фронте на Украине. В Архангельске было очень голодно…» - участники встречи узнали историю и Александры Николаевны Поршневой – «Дитя военного Архангельска». Она представила рассказ о своих родственниках. Ее отец – Николай Яковлевич Майтак был участником второго украинского фронта,57-ой действующей армии, состоял в рядах стрелковой дивизии, в Кировограде ему установлен памятник. Дядя Александры Николаевны – Гетман Петр Афанасьевич – танкист, управлял «Т-34». Ветеран представила историю семьи в иллюстративном варианте – принесла фотографии и документы о каждом.

 На мероприятие выступила и заслуженный учитель РФ – Чемакина Валентина Михайловна. В Архангельском городском совете ветеранов проходит аналогичный проект – «Встреча поколений», и в нем она главный сценарист - продумывает детально план каждой встречи, в совокупности со стихами и песнями. Мероприятие на базе Штаба общественной поддержки произвело исключительно положительное впечатление.

 «Это познавательно. За каждым ветераном есть определенная человеческая судьба. Они не рассказывают то, что написано давно, в книгах и учебниках. Каждая судьба страничка истории – нашего края, нашего города родного, нашей страны в целом. И ребята получают определенные знания», - отметила председатель городского Совета ветеранов Светлана Романова.

 Курсанты «Вымпела» с трепетом слушали ветеранов, затем рассказали о своих прабабушках и прадедушках. А некоторые подошли к вопросу креативно – сестры Яна Нестеренко и Алиса Павленко прочли стихи для ветеранов.

 «Это было необычно, вижу людей, которые действительно коснулись Великой Отечественной войны. В своих рассказах они передают свои эмоции молодому поколению. Ветераны рассказали все подробно. Такие вещи закаляют, я могу об этом рассказать в школе и поделиться новыми знаниями», - отметила курсант «ВПЦ «Вымпел» Яна Нестеренко.


30 май 10:32 | : Политика

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