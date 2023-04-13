Вельскому району обещано несколько многоквартирных домов

В рамках региональной недели представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов работает в Вельском районе.

Политик посетил заседание женсовета Вельского района. Виктор Новожилов рассказал женщинам об основных итогах своей работы в Совете Федерации, поделился достигнутыми результатами, обсудил насущные проблемы, честно и откровенно ответил на вопросы. Большое внимание было уделено вопросу подготовки и проведению праздничного мероприятия, посвященного юбилею районного Совета женщин, которое будет отмечаться в октябре этого года.

Также Виктор Новожилов встретился с коллективом Вельского психоневрологического интерната. Сегодня в учреждении получают социальные услуги более 650 человек. Главная задача сотрудников интерната - определить для каждого подопечного свой потенциал, раскрыть его перспективы, построить научно-обоснованную систему реабилитации, создать условие для оказания социальных услуг самого высокого уровня.

Кроме того, Виктор Новожилов принял участие в работе общественного совета Вельского района. На совещании обсудили актуальные вопросы развития района: окончание отопительного сезона, организацию летнего отдыха детей и переселение из ветхого аварийного жилья.

«Для расселения аварийного жилья в Вельском районе построят девять многоквартирных домов. Всего с начала действия программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» условия проживания улучшили более 12 тысяч жителей Архангельской области. К концу 2024 года в регионе планируется сдать в эксплуатацию 74 многоквартирных жилых домах», - подчеркнул Виктор Новожилов.