ВЭБ назвал Северодвинск лучшим городом для молодежи

Северодвинск занял первое место в перечне городов, в которых сложились лучшие жилищные условия для молодых специалистов. В тройку лидеров вошли также Стерлитамак и Тобольск. К такому выводу пришли в исследовании, подготовленном в госкорпорации развития ВЭБ.РФ.

Субиндекс «Ломоносов» построен на оценке привлекательности жизни в городах России для студентов и молодых специалистов. Данные для него получили из информационно-аналитической платформы госкорпорации — Индекса качества жизни. В Северодвинске порядка 99% домов обеспечены основными коммунальными услугами. Это очень высокий показатель — средние цифры по стране почти на 15% ниже. К широкополосному интернету здесь подключены 90% жилых построек, что более чем на 4% превышает среднероссийские данные. Доступность подключения к сети крайне важно для молодых специалистов, которые работают удаленно.

Помимо жилищных условий, создатели субиндекса анализировали еще три показателя: возможности трудоустройства, доступность и качество перевозок общественным транспортом, а также уровень межличностного доверия. Эксперты говорят, что в северных городах, к которым относится и Северодвинск, наиболее благоприятно обстоят дела с трудоустройством, доходами и уровнем развития общественного транспорта. Жители таких городов уделяют также больше времени отдыху и уходу за собой благодаря более размеренному темпу жизни.

«Показательно, что в лидерах по итогам исследования далеко не всегда мегаполисы. В перспективе мы увидим и ситуацию в динамике: Индекс ВЭБ.РФ развивается и пополняется новыми данными, часть из которых будет задействована и в субиндексе для молодых специалистов», — сказал по итогам исследования главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.