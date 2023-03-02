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Иван Воронцов: "Электронное голосование - удобно, безопасно и легитимно"

Готовность информационных систем «Единой России» к проведению процедуры электронного предварительного голосования-2023 и их способность противостоять информационным атакам оценили ИТ-эксперты на круглом столе «Электронное предварительное голосование «Единой России»: безопасность, легитимность и удобство для пользователей».

 Как отметил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов, цифровые инструменты в этом году будут применяться на 183 избирательных кампаниях.

 «Для того, чтобы организовать процедуру, партия развернула 25 тысяч счётных участков. В грядущей избирательной кампании будет разыграно более 3,5 тысяч мандатов. В целом в стране в кампании будет замещено 34-35 тысяч мандатов, включая в том числе и новые регионы нашей страны. Для нас процедура отбора кандидатов — это «портал», через который каждый заинтересованный в развитии страны, региона, муниципалитета, может попробовать себя в политике», — сказал Сергей Перминов.

 По его словам, на предварительное голосование зарегистрировались более 1,5 миллиона человек. Это более 6,5% от числа избирателей в регионах, где осенью пройдут выборы.

 «Таких значений мы не достигали при проведении региональных кампаний», — подчеркнул Сергей Перминов.

 Руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев, в свою очередь, сообщил, что число атак на цифровую инфраструктуру «Единой России» за последнее время возросло в разы. Однако персональные данные пользователей надежно защищены.

 «Для проведения предварительного голосования партия задействует 40 серверов в четырех дата-центрах. Мы полагаемся на непрерывное тестирование и постоянно работаем с уязвимостями, которые доступны и видны. Для защиты от ддос-атак используем внешние сервисы. Сокрытие результатов голосования гарантируется процедурой разделения ключей блокчейна, в таком же режиме ключи разделяют на ДЭГ», — пояснил он.

 Руководитель направления электронного голосования «Лаборатории Касперского» Даниил Капцан отметил, что безопасность платформы предварительного голосования «Единой России» подтверждена.

 «Безусловно, интеграция с ЕСИА имеет особое значение. Также есть специальные целевые инфраструктуры, которые помогают противостоять таргетированным атакам», — сказал он.

 Президент Фонда информационной демократии Илья Массух, выступая на круглом столе «Единой России», подчеркнул, что партия не побоялась новшеств электронного голосования. И это важно с точки зрения обратной связи с гражданами.

 «Люди видят, как они делают выбор в электронном виде. И дальше идёт открытый состязательный процесс в регионах, который приводит к конкретному результату. Видят открытость, честность, тайность голосования», — сказал Илья Массух.

 Директор по цифровизации избирательных процессов ООО РТК ИТ Юрий Сатиров заметил, «Единая Россия» сегодня переводит в «цифру» не только саму процедуру предварительного голосования, но и все сопутствующие процедуры.

 «У Единой России есть полный цикл — кандидат может самостоятельно регистрироваться, проводить агитацию, приводить на свою страницу своих сторонников. И на этом же сайте проходит сам процесс голосования. И это — передовой опыт», — подчеркнул он.

 Также в ходе круглого стола «Единая Россия» объявила конкурс на взлом системы предварительного голосования. Любая киберкоманда или хакер смогут в течение недели попробовать взломать систему на специально созданном ресурсе, который будет использовать подлинные алгоритмы предварительного голосования, и дать подтверждение взлома. Тот, кто сможет взломать систему, получит денежное вознаграждение.

 «Номинаций будет две. Первая — успешным результатом участия в конкурсе мы будем считать демонстрацию копии таблицы нашей базы данных, которую человек получил. И вторая — сохранение блокчейна предварительного голосования с корректным голосом, поданным без авторизации или от лица стороннего пользователя. Логи, скриншоты можно прислать на report@er.ru. Через неделю мы расскажем, что получилось», — сообщил Вячеслав Сатеев.

 «Система электронного голосования – уникальное явление цифровизации, с уверенностью можно сказать, что партия «Единая Россия» «идет в ногу» со временем. 

Особенность системы – ее открытость. Можно увидеть реальные цифры и даже сравнить их с другими регионами.

 Основа системы – блокчейн. Это база данных, в которой нельзя ничего удалить или изменить, а использование мультичейна, когда несколько блокчейнов объединяют в один, позволяет сохранить устойчивость всей системы. Благодаря этому электронное голосование - удобно, безопасно и легитимно.

 До начала голосования остается 10 дней. Отдать свой голос за кандидата можно будет на сайте  PG.ER.RU с 22 по 28 мая. До 26 мая есть возможность пройти предварительную регистрацию выборщикам. Всего нам предстоит избрать 47 депутатов в Архангельское областное Собрание депутатов и 105 муниципальных депутата – из них 30 в Архангельскую городскую Думу», - прокомментировал руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Иван Воронцов. 

12 май 16:16 | : Политика

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