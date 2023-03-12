Ольга Виткова подала заявление на участие в праймериз "Единой России"

Депутат областного Собрания Ольга Виткова подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России», чтобы побороться за депутатский мандат в сентябре.

Ольга Виткова заявила о своем участии в предварительном голосовании. Действующий депутат Облсобрания. Избрана от 18 избирательного округа, куда входит Верхнетоемский и Вилегодский округа, Красноборский и Ленский районы.

Ее деятельность неразрывно связана с педагогикой, развитием образования. По профессии – преподаватель истории. Работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе профучилища Яренска в Ленском районе. Затем директором представительства Современной гуманитарной академии в Яренске. Дополнительно получила образование финансиста в Санкт-Петербургском финансово-экономическом колледже и менеджера в Современной гуманитарной академии в Москве.

Свой путь в политику начала еще в юности: со школы, пионерии, комсомола. Возглавляла местный Дом пионеров. Была членом Ленского райкома ВЛКСМ, секретарем райкома, депутатом районного Собрания. В 2002 вступила в «Единую Россию».

С 2013 года избрана депутатом областного Собрания, сначала заместителем потом и председателем комитета по культурной политике, образованию и науке. Возглавляет региональное отделение Всероссийской общественной организации «Воспитатели России». Оно было создано в рамках партийного проекта для повышения престижа профессии воспитателя. Благодаря ему каждый год проводится конкурс видеоматериалов среди сотрудников детских садов «Окрыленные детством», где участники демонстрируют лучшие практики работы с детьми. До недавнего времени Ольга Виткова - координатор партпроекта «Новая школа» в области.

За последние годы в направлении модернизации, ремонта, строительства, оснащения современным оборудованием школ и учреждений культуры, по признанию депутата, Архангельская область совершила прорыв. В прошлом году сданы в эксплуатацию три новые школы в Архангельске, Котласе, в с. Ровдино Шенкурского округа. Готовятся к открытию крупнейшая школа в регионе на 1600 мест в Архангельске, в п. Шалакуша Няндомского округа, п. Приводино Котласского округа. Открыто 30 «Точек роста». В 2022-2023 годах всего капитально будет отремонтировано 37 школ, а к 2026 году будет обновлено около 100 зданий. В школах появляется самое современное оборудование, компьютеры, инструменты и учебные пособия. Открыты детские сады в Черевокво, Малошуйке, Лайском доке, Белушьей Губе.

Постепенно решается задача уйти от двусменного обучения в школах и обеспечить местами в детских садах малышей до трех лет.

Модернизировано 45 учреждений культуры, в процессе ремонт областной библиотеки им. Н.И.Добролюбова – она станет первой региональной модельной библиотекой, музыкальной школы №1 Баренцева региона, Новодвинского городского культурного центра.

Ольга Константиновна душой болеет за развитие севера, сохранение традиций, культуры, повышение качества образования, развитие сел и деревень.

«Остаются задачи, которые требуют нашего пристального внимания. Среди наиболее приоритетных направлений стоит выделить ремонт объектов культурного наследия. Уникальнейшие деревянные и каменные строения прошлого тысячелетия расположены по всему региону. Но без должной реставрации они рано или поздно придут в негодность. И мы не должны допустить, чтобы объекты культурного наследия остались только на фотографиях и учебниках истории.

В настоящее время ремонт происходит за счёт региональных средств, и в большинстве своём это точечные истории с территорий, где уже «бьют во все колокола», чтобы сохранить здание. Поэтому, в этом вопросе нам не справиться без поддержки федерального центра.

Наше предложение – при определении расходования средств в рамках нацпроекта «Культура», особый приоритет выделять капремонту и реконструкции зданий, которые имеют статус объекта культурного наследия», - отметила Ольга Виткова.

Парламентарий рассказала о текущей работе над региональной программой ремонта муниципальных библиотек. Так, в новые модельные библиотеки Поморья стали всё чаще приходить молодое поколение. Если раньше библиотека работала исключительно на выдачу книг, то теперь их функционал значительно расширен. Сегодня модельная библиотека становится центром культурной жизни, связанным с книгами. В планах – появление подобных библиотек во всех муниципальных районах.