Игорю Арсентьеву пришлось вмешаться в ситуацию с ЖКХ на Яграх

Вчера глава Северодвинска встретился с жителями острова Ягры. Они обратились лично к нему, как к последней инстанции в конфликте с управляющей компанией ПЖКО «Ягры».

По адресу Краснофлотская, 2 в квартире на пятом этаже видны следы протечек и, как утверждают жильцы, есть продувание из межпанельных швов. В ближайшее время управляющая организация обследует вентиляционный короб и еще раз проверит герметичность швов. И это был только первый дом…

Игорь Арсентьев:

- Оживленная беседа получилась с жильцами дома №11 по улице Дзержинского. Достаточно внушительное количество голосов говорит о том, что УК «Ягры» не всегда прислушивается к просьбам жителей. Северодвинцы хотят установить двери с домофоном, видеокамеры, сделать косметический ремонт, так как общее имущество дома постоянно подвергается вандализму. И, конечно, справедливо, что жильцы хотят участвовать в распределении внебюджетных средств, которые приходят за аренду помещений.



По факту общения с жильцами многоэтажки были приняты следующие решения:



- В ближайшее время управляющая компания проведет собрание собственников.

- Совместно с жильцами дома будут определены первоочередные работы по зданию.

- Дано поручение комитету ЖКХ, что 30% голосов от муниципальных помещений на общем собрании отдать в пользу предложений, которые поступят от собственников.

- Будет актуализирован состав совета дома, с которым управляющая компания будет чаще вести диалог и предоставлять отчеты о своей деятельности.