Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорю Арсентьеву пришлось вмешаться в ситуацию с ЖКХ на Яграх

Вчера глава Северодвинска встретился с жителями острова Ягры.  Они обратились лично к нему, как к последней инстанции в конфликте с управляющей компанией ПЖКО «Ягры».

По адресу Краснофлотская, 2 в квартире на пятом этаже видны следы протечек и, как утверждают жильцы, есть продувание из межпанельных швов. В ближайшее время управляющая организация обследует вентиляционный короб и еще раз проверит герметичность швов. И это был только первый дом…

Игорь Арсентьев:

- Оживленная беседа получилась с жильцами дома №11 по улице Дзержинского. Достаточно внушительное количество голосов говорит о том, что УК «Ягры» не всегда прислушивается к просьбам жителей. Северодвинцы хотят установить двери с домофоном, видеокамеры, сделать косметический ремонт, так как общее имущество дома постоянно подвергается вандализму. И, конечно, справедливо, что жильцы хотят участвовать в распределении внебюджетных средств, которые приходят за аренду помещений.

 По факту общения с жильцами многоэтажки были приняты следующие решения:

 - В ближайшее время управляющая компания проведет собрание собственников.
 - Совместно с жильцами дома будут определены первоочередные работы по зданию.
 - Дано поручение комитету ЖКХ, что 30% голосов от муниципальных помещений на общем собрании отдать в пользу предложений, которые поступят от собственников.
 - Будет актуализирован состав совета дома, с которым управляющая компания будет чаще вести диалог и предоставлять отчеты о своей деятельности.

15 апрель 08:23 | : Политика / Экономика

Главные новости


«Здоровый человек». Несвоевременные вопросы от Валерия Тодоровского
Тайваньский синдром. Взгляд из Архангельска

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (172)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20