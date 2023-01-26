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Игорь Арсентьев «нагнул» управляшки Северодвинска

Глава города корабелов сделал это в ходе сегодняшней планерки с участием представителей управляющих компаний. Подробности от него самого:

- Во-первых, попросил руководителя СМУП «ЖКХ» на этой неделе предоставить мне полный отчёт о деятельности предприятия за прошедший год

 Во-вторых, директор управляющей организации Олег Баков возьмёт на личный контроль ситуацию с домом № 17 по улице Первомайской. Северодвинцы обратились с жалобой на протечку труб в подвале.

 В-третьих, по просьбе жителей я побывал в домах № 48 и 52 по улице Ломоносова и в доме №15 по улице Г. Седова. Несмотря на то, что здания имеют народный статус «бывших общежитий», они должны содержаться, как и обычные дома, пусть и коридорного типа. Я соглашусь с жителями, сейчас здесь атмосфера удручающая. Как минимум требуется покраска, побелка стен и ремонт магистральных сетей электроснабжения для обеспечения пожарной безопасности. Дал поручение руководителю СМУП «Жилищный трест» Игорю Самойлову через неделю доложить о конкретных мероприятиях по этим домам.


20 февраль 13:06 | : Политика / Экономика

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