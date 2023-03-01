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Депутаты АрхГорДумы считают, что уличные детские площадки опасны для жизни

На заседании постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства рассматривался один, но очень важный вопрос - О безопасном содержании и текущем ремонте детских игровых площадок в городском округе «Город Архангельск».

Перед этим депутатская группа из представителей различных политическим фракций совершила инспекционную поездку по объектам. В ходе которой были выявлены грубейшие нарушения в эксплуатация игровых пространств, которые в пору закрывать как опасные для здоровья и жизни маленьких архангелогородцев.

Общее впечатление от увиденного высказал председатель комиссии Владимир Хотеновский:

- Абсолютно на всех площадках есть существенные замечания, они касаются технического оборудования, неправильного их содержания, присутствуют поврежденные элементы, которые рано или поздно нанесут непоправимый урон ребенку, многие площадки эксплуатируются с вышедшим сроком гарантии  и т.д.

Впрочем, данная акция отнюдь не разовая, у депутатов к безопасности детства особое внимание.

Валентина Сырова, спикер городского парламента:

- Вопросы появления детских уличных площадок надо рассматривать в разрезе программы развития городской комфортной среды. У нас есть хороший пример – это детская уличная зона «Зарусье».  Мы видим, что ужесточаются технические и эксплуатирующие требования к площадкам, растет персональная ответственность «хозяина» площадки. И сегодня все вопросы передавать на «плечи» глав округов нельзя, они и так перегружены текущей работой. А сегодня на встрече эксперт рассказала про десяток уголовных статей, связанных с темой уличных детских площадок. Это не приносит позитива в работу глав округов. Давайте вместе искать варианты развития детских уличных площадок.

Одна из причин подобной бесхозяйственности – как в известной поговорке «у семи нянек дитя без глаза. Поставить поставили… и забыли. Как выход – создание межквартальных игровых пространств.

Мария Харченко, лидер фракции ЛДПР:

- Сегодня даже федеральный эксперт обратила наше внимание, что у нас в городе у некоторых  площадок порой несколько эсклуатантов, а порой вообще стоят бесхозные площадки. Предприятие, городские власти или даже депутаты на свои деньги поставили уличную детскую площадку и порой забывают про нее. И правильно ставят тут вопрос – а кто эту площадку со временем будет содержать, кто несет за нее ответственность.

В связи с массовостью и актуальностью проблемы парламентарии намерены требовать от администрации Архангельска создания специальной «дорожной карты» развития детских уличных площадок.


28 март 11:46 | : Политика / Скандалы

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