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Суперточные часы возвращаются на здание Морвокзала в Архангельске

О радостном событии оповестил глава администрации столицы Поморья Дмитрий Морев:

- Горожане неоднократно обращались ко мне с просьбой вернуть часы на здание Морского-речного вокзала. Удалось договориться с собственником, и сегодня началась установка часов.

 Несмотря на снежную погоду, рабочие уже приступили к монтажу табло. В ближайшее время устройство подключат и настроят.

 Большие фасадные часы «Импульс» российского производства обеспечивают яркое свечение, отображают время, дату и температуру воздуха в цифровом формате. За точность отвечает встроенный спутниковый приёмник.

23 март 14:16 | : Политика

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