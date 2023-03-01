Суперточные часы возвращаются на здание Морвокзала в Архангельске

О радостном событии оповестил глава администрации столицы Поморья Дмитрий Морев:

- Горожане неоднократно обращались ко мне с просьбой вернуть часы на здание Морского-речного вокзала. Удалось договориться с собственником, и сегодня началась установка часов.



Несмотря на снежную погоду, рабочие уже приступили к монтажу табло. В ближайшее время устройство подключат и настроят.



Большие фасадные часы «Импульс» российского производства обеспечивают яркое свечение, отображают время, дату и температуру воздуха в цифровом формате. За точность отвечает встроенный спутниковый приёмник.