С чего начинается рабочая неделя в Северодвинске?

С планерки. Подробности в личном отчете главы города Игоря Арсентьева:

- Сейчас неустойчивая погода: утром – заморозки, а днём – подтайки. Ориентировал коммунальщиков и управляющие компании обратить особое внимание на расчистку крыш домов, состояние тротуаров, пешеходных дорожек и переходов – они должны быть безопасными для передвижения. Такая погода, по прогнозам синоптиков, продлится до конца марта.



Сезонную работу проводит и СМУП «Горвик». Дорожники очистили бортовой камень на 27 улицах, сейчас предприятие начнет прочистку городских дождеприемных колодцев и проверку систему дренажно-ливневой канализации.



Муниципальному предприятию «Горсвет» поручено провести дефектовку торшерных линий освещения на территориях, примыкающих к образовательным учреждениям, чтобы определить возможность их дальнейшей эксплуатации.



С представителем Северодвинского РЭС обсудили вопрос обслуживания сетей поселков Белое озеро, Камбалица и села Нёнокса. На данный момент электрические сети принадлежат ООО «АСЭП», которое находится в процедуре банкротства. Запросим у организации их план работы по сетям на 2023 год.



Жители обращаются ко мне по перерасчёту ТГК-2 за те периоды, когда параметры теплоносителя не соответствовали норме. Северодвинцы не понимают арифметику цифр и считают, что перерасчёт – некорректный. Договорились с ТГК-2, что на этой неделе они предоставят полную информацию, чтобы объяснить суммы перерасчета.