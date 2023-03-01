Мартовские иды*. Депутаты АрхГорДумы за неделю

*И́ды — в римском календаре так назывался день в середине месяца. На 15-й день месяца иды приходятся в марте, мае, июле и октябре; на 13-й — в остальных восьми месяцах.

Минувшая рабочая неделя для народных избранников столицы Поморья стала горячей, сессионной. Вот только основные вехи:

- дизайн-код Архангельска утвержден в окончательном варианте, за его нарушение недобросовестные собственники и арендаторы теперь будут отвечать деньгами;

- депутаты решили, на что пойдут дополнительные 480 млн руб. доходов городского бюджета;

- культурно-досуговые учреждения города смогут надеяться на скорый капитальный ремонт или реконструкцию.

Но были и дела повседневные…

Так, Вячеслав Широкий («Единая Россия») озаботился благоустройством территории острова Хабарка в части свода аварийных тополей. Подрядчик на эти работы уже найден… из серии «лучше поздно, чем никогда», жители буквально забросали его депутатскую приемную жалобами.

Быстро решить проблему не получилось, однако есть и жизнеутверждающая новость.

Депутат:

- К сожалению, из-за долгих процедур по выбору подрядчика, не получилось реализовать идею в этом году. Тем не менее, мы договорились с администрацией, что в следующую зиму мы обязательно откроем каток для жителей Хабарки. Буду этот вопрос держать также на личном контроле.

Спикер городского парламента Валентина Сырова приняла участие в церемонии открытия «Года педагога и наставника». Напомним, это событие приурочено к 200-летию со дня рождения основоположника российской педагогики Константина Ушинского.

Валентина Васильевна вручила Благодарности Думы за активную жизненную и гражданскую позицию Елене Добрыниной, директору МБУ «Детский центр «Радуга» и Ирине Чистиковой заместителю директору МАУ «Центр технического творчества, спорта и развития детей «Архангел». И сказала такие проникновенные слова:

- Наставник — человек, который сопровождает другого на пути развития и помогает двигаться по нему быстрее: делится знаниями и опытом, развивает навыки и подсказывает, как решать сложные задачи. Огромное спасибо всем педагогам - наставникам Архангельска за ваш труд! Я от всей души желаю всем присутствующим в этом зале крепкого здоровья и творческих удач! Пусть любые смелые замыслы находят успешное воплощение!

Вице-спикер Рим Калимуллин отмечен за большой вклад в развитие культуры Татарстана. И жизнь на Русском Севере тому совсем не помеха.

Его ответное слово:

- Мне очень приятно получить данную благодарность. Россия — многонациональная и многокультурная страна, где проживает большое количество народов. Все мы гордимся нашим единством и дальше продолжим прилагать любые усилия для развития страны.

Ещё один вице-спикер Александр Гревцов принимал в эти дни большую делегацию своих однопартийцев (КПРФ) из Госдумы. Подробности читайте здесь.