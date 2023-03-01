С новым кодом, Архангельск!

Как сообщалось ранее, на минувшей сессии Архангельской городской думы принят единый дизайн главного города Поморья.

Точнее, действует он года с 20-го текущего века, здания и заборы по мере сил очищаются от рукодельной рекламы, вывески приводят к единому стандарту. Зато запущен юридический механизм штрафов, иначе до многих не доходит. Кнут часто бывает эффективней самого медового пряника, такова ментальная особенность нации.

Однако эта новость по эмоциям перебила даже сообщение о полумиллиарде рублей, выисканных депутатами для пополнения городского бюджета. В соцсетях снова разгорелся спор о том – «а на фига нам это надо?!».

Особенно ярко это продемонстрировал опрос, проведённый в рамках программы «Позиция» -75% респондентов поставили галочки под вариантом «Архангельск остаётся серым и депрессивным» и никакой дизайн-код от этого не спасёт.

Но уже в ходе прямого эфира при включении звонков в студию стало ясно – народ волнуют деревяшки и неубранные тротуары, что не имеет никакого отношения к обсуждаемому. Касаемо первого, точно подметил участник передачи, депутат городского парламента и представитель самого крупного застройщика региона Сергей Чанчиков – сейчас приходится бороться с тем, что осталось в наследство от советской власти – деревянное домостроение с удобствами на улице, «хрущевками» и «брежневками», уродующими лицо столицы Поморья. Автор этих слов еще в конце 80-х – начале 90-х много поездил по Европе и Америке, нигде, кроме соцлагеря, подобного убожества не видел.

Когда архангельские пятиэтажки попадут под реновацию? Очень сильно сомневаюсь, что доживу, нужно сносить целые кварталы. Вряд ли такой подарок с учётом общеэкономической ситуации нам преподнесёт федеральный центр.

Но о дизайн-коде. Во-первых, что это такое. Свод правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов зданий, прилегающей к ним территории в исторической части города и на протяжении туристических маршрутов. Данное руководство призывает владельцев и арендаторов учреждений придерживаться единого оформления названий, информационных табличек и витрин учреждений, расположенных на фасадах зданий, на которых распространяется дизайн-код.

То есть, ничего не сносится (что ранее не входило в градостроительный план) и ничего глобального не строится. Просто вырабатывается стиль оформления, которого обязаны будут придерживаться владельцы заведений. Увы, его будет сложно навязать владельцам уже стоящих торговых центров, хотя принятый закон о штрафах может активизировать процесс осознания. Но и кроме этого, нас же много магазинов, ресторанов, прочих торговых и развлекательных заведений, расположенных, как правило, на первых этажах жилых зданий, в подавляющем большинстве расположенных в самом центре областной столицы. Там, где и гуляют приезжие. Таким Архангельск им и запомнится. В едином стиле, а не хаотичным, где каждый лепит что бог на душу положит.

Впрочем, это пойдёт и на пользу его постоянным жителям. Сколько мы слышали жалоб на беспорядочное количество рекламных баннеров, протянутых через улицы, на разностилевые вывески, засвечивающие окна жилых домов. Всё перечисленное должно быть приведено к единому вкусовому алгоритму.

Но это на начальном этапе, а в идеале… Тот же Нью-Йорк, особенно его центр, город не самой удобной застройки. Дома на Манхеттене постройки начала прошлого, а часто и позапрошлого века, отличаются и по архитектуре, и по высоте, и как бы налезают друг на другу (например, по знаменитой Пятой авеню от дома номер один до дома номер сто неспешным шагом можно пройти минут за 10, я постоянно этому поражался). Но там уже более 100 лет действуют регламенты, которые регулируют параметры карнизов, окон, крыш, отделки. Что недешёво, трудоёмко, но в принципе по силам. Главное, с чего-то начать. Ведь и в нашем городе новые жилые дома тоже уже сдаются с застеклёнными в едином дизайне лоджиями-балконами.

Как заинтересовать владельцев заведений (хотя политическую волю и административные рычаги тоже никто не отменял)? Элементарно. По красивой улице всегда приятно пройтись прогулочным шагом (а не несясь сломя голову). Соответственно, больше потенциальных клиентов.

И, наверное, самый главный момент. Дизайн-код города – это не придумка администрации Архангельска, которой «деньги некуда девать». Это условие федерального центра. Без которого не получить денег из госбюджета на благоустройства городской среды, куда входит оформление дворовых территорий, строительство зон отдыха и пр.

Обратил внимание на то, что в этот раз не звучало имя Артёма Лебедева. Человека небесталанного, с хорошей генетикой (из семьи писателей Толстые, мама – Татьяна, прадедушка – Алексей Николаевич), но чья экстравагантность, мягко говоря, настораживает (зелёные волосы). Впрочем, последнее не мешает мастеру городского дизайна грести муниципальные заказы совковой лопатой, абы кому разрабатывать оформление центра Москвы не доверят.

Подозреваю, что администрация нашего города решила остановится на варианте лайт – то есть, без излишеств. «По одежке протягивай ножки», Архангельску никогда не быть Казанью. Но разве кто-то из нас на это рассчитывал?

Леонид Черток