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Как Архангельск встретил Крымскую весну

18 марта - Архангельск отметил 9 лет ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ С РОССИЕЙ. 

 Руководитель проекта "Безопасный интернет" Алексей Белый напомнил, что это - знаковая дата в новейшей истории российского государства - 9 лет воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 

 - Сегодня мы встретили 9-ую Крымскую весну. Под таким названием в историю нашей страны вошли события 2014 года, когда Крым официально вернулся в состав Российской Федерации. 

 На площади перед театром драмы прошёл праздничный концерт «Крымская Весна», посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Россией.

 В программе праздника – концертные выступления, работа выставочно-ярмарочных павильонов и торговых площадок. Проведены мастер-классы, работали спортивные и игровые площадки.

 Перед архангелогородцами и гостями города выступили заслуженная артистка России Алла Сумарокова, мой друг Алексей Карпов, народный ансамбль песни и пляски «Сиверко», ансамбль Беломорской военно-морской базы «Северное сияние», другие исполнители и творческие коллективы столицы Поморья.

19 март 08:30 | : Политика

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