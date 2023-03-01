Скользко. Коммунистический десант в Архангельске глазами наблюдателя

17 и 18 марта 2022 года в Архангельске проходит незаурядное событие: семинар-совещание коммунистов Северо-запада. Прибыло около 90 делегатов. Наверное, было о чем побеспокоиться властям города, когда давали разрешение на проведение столь масштабного мероприятия. Тем более в марте месяце, когда наступила весна и дуют сильные революционные ветры.

Не бойтесь, господа, коммунисты будут только совещаться.

Мероприятия такого формата не было давно, еще со времен СССР, причем не только в Архангельске, но и на всем Северо-западе.

Прибыли представители со всех городов и областей: Коми, Вологды, Нарьян-Мара, Петербурга, Калининграда и др. Много делегатов и из области. Вот только из самого Архангельска очень мало, опять побеспокоилось руководство архангельских коммунистов - «Как бы чего лишнего не взболтнули».

Еще за месяц до проведения мероприятия был разослан циркуляр с требованием обеспечить явку на все мероприятия семинара партийцев. Работа была проведена, партийцы собраны, списки даны, но вот в мероприятия семинара их не включили.

Желающих идти не включили, а не желающих, или занятых на работе включили – но они, разумеется, не пришли. Вот такое тут у нас диалектическое или архангельское противоречие получается.

Разумеется, я не оказался в списке приглашенных, но – врешь не возьмешь - решил посетить семинар с интересующей меня тематикой «Агитация и пропаганда». Семинар проходил в здании областного собрания. При входе нас встречала товарищ Виноградова, да, да, та самая Надежда Ивановна. Как оказалось, я был не один вне списков, но Надежда Ивановна нас пропустила, сказав – только смотрите, не драться, а то соберутся два коммуниста, создадут три фракции, а потом дерутся, не поделив идеологическую платформу.

- Нет, мы не будем драться, честно... Пообещали мы, «внесписочники».

Семинар получился интересным, выступил его руководитель – товарищ Мурзаев Марат Сосланович (извините, в отчестве могу ошибаться). Он оказался молодым и хорошо образованным человеком, а более того демократичным в общении – сразу предложил называть его Товарищ Марат. Присутствовавшие взбодрились после такого предложения, т.к. повеяло духом французской революции.

Товарищ Марат поведал, что было проведено исследование авторитетными специалистами, которые выясняли, почему плохо читают партийную прессу – она, де, слишком умная, а народ сегодня привык к простоте. Материалы должны сразу «цеплять», т.е. быть интересными. Больше использовать социальные сети. Выступило много приехавших товарищей из Петербурга, Мурманска, Онеги и Калининграда.

Выступил и я, рассказав, что совсем не партийное издание «Руснорд» предоставляет свою «площадку» для опубликования моих, в общем-то, коммунистических материалов. Сравнив ситуацию с Карлом Марксом, который публиковал свои материалы в буржуазной «Новой Веймарской газете» (сравнил ситуацию, но не сравнивал себя, конечно, с Марксом). Остановился я так же на проблеме старения партийных рядов, посетовав, что молодежь приходит в партию, но, не получив должного идеологического образования, уходит. Надо решать эту проблему, а то я, в общем-то уже не молодой человек, в нашей партийной ячейке совсем юнец, т.к. средний возраст достиг 74 лет.

По итогам семинара решили дружить и поддерживать контакты, создав свой чат для общения. Такое решение все поддержали.

Завершив совещание, все пошли возлагать цветы к бюсту вождя Мировой революции – товарищу Ленину.

Организаторы данного совещания как-то «проморгали» такой погодный катаклизм, как гололед. К памятнику было трудно подойти – очень скользко, а песочком тротуар никто не догадался посыпать.

Однако коммунистов такая трудность не сломила – взяв друг друга под руки, как в Германии 30 х годов 20 века ходили тельмановцы, «живыми цепочками» по 12-15 человек коммунисты пошли смело по глыбам льда. Кто поскальзывался – его поддерживали, не давая упасть, а кто не мог залезть на ледяную гору, просто затаскивали другие члены «цепочки».

Перед возложением цветов выступил товарищ Афонин Юрий Станиславович, заместитель Председателя КПРФ. Выглядел он очень моложаво - я его даже не узнал сначала и подумал, что это приехали комсомольцы из Коми. Наверное, хорошо выспался после московских теледебатов, а может так подействовал морозный архангельский воздух, выглядел он замечательно, прямо как «мартовский кот».

После обеда, коммунисты посетили архангельские предприятия – водорослевый завод и предприятие «Арххлеб».

Вечером состоялась встреча депутатов - коммунистов Госдумы с представителями коммунистов Северо-Запада и общественностью.

Меня порадовал тот факт, что, на какую бы тему не говорили выступающие, все сводилось к классовой борьбе и роли КПРФ в ней. Как это не хватает нашим местным городским и областным депутатам! А то все решают узкие проблемы плохой уборки дворов, какие-то другие хозяйственные проблемы, и часто даже непонятно – а где тут классовый подход?

Особенно, с удовольствием полного единомыслия, выслушал выступление товарища Афонина и других депутатов от КПРФ в Государственной Думы о борьбе с олигархами и мировым капитализмом.

Конечно, масштаб такого мероприятия и полное отсутствие опыта по его организации оправдывают некоторые недоработки организаторов мероприятия.

Однако, людям не хватило общения между собой, у всех было много общих тем для разговоров, а где говорить?

Мне приходилось участвовать в подобных мероприятиях, организаторы понимали эту проблему. Поэтому по завершению официальной части всегда предусматривали какой-то банкет. Где люди могли пообщаться в свободной обстановке, сблизятся, так сказать неформально...

Впереди еще один день, возможно общение коммунистов и состоится.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Михаил Скоморохов , специально для «Rusnord»

(фото с https://kprf.ru/party-live/cknews/217391.html и автора)