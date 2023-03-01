Архангельские парламентарии сегодня решали культурный вопрос

Сегодня на прошедшей 46-й сессии Архангельской городской Думы народные избранники приняли обращение к председателю областного Собрания депутатов Е.В. Прокопьевой и депутатам областного Собрания.

Как пояснила инициатор обращения, председатель городской Думы Валентина Сырова, обращение в областное Собрание депутатов связано с предложением включить в федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры национального проекта «Культура» мероприятия, связанные со строительством (реконструкцией) и (или) капитальным ремонтом учреждений культурно-досугового типа в городских округах с численностью населения до 500 тысяч человек.

Заместитель председателя Архангельской городской Думы Рим Калимуллин:

- Необходимость принятия решения обусловлена потребностью федерального финансирования работ по строительству и (или) капитальному ремонту зданий городских учреждений культурно-досугового центра. У нас в стране с 2019 года реализуется национальный проект «Культура», он направлен на то, чтобы сделать события в сфере культуры более доступными для людей в разных уголках нашей страны. Вместе с тем, строительство и капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа в городах менее 500 тыс. чел. (как наш Архангельск, в том числе) невозможно в рамках данного национального проекта. А у таких городов своих бюджетных средств нет. В связи с этим и связано наше обращение в областное Собрание, чтобы уже областные законодатели могли выйти на федеральный уровень с предложением внести поправки в национальный проект.

Текст обращения доступен по ссылке.