Виктор Новожилов пообещал семьям участников СВО уверенность в завтрашнем дне

Сенатор Виктор Новожилов на пленарном заседании Совета Федерации выступил с предложением усилить социальные гарантии, погибшим бойцам в ходе СВО. С такой инициативой к сенатору обратился директор губернаторского центра Архангельской области «Вместе мы сильнее» Максим Арбузов. По нынешнему законодательству семья пенсионера МВД, добровольца, погибшего в ходе СВО, теряет возможность получения социальной выплаты на приобретение жилья. Чтобы изменить ситуацию необходимо изменение федерального законодательства.
«Прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральный закон. Это позволит избежать случаев, когда семьи погибших бойцов – настоящих героев не могут из-за юридических нюансов получать от государства достойные социальные гарантии. Семьи наших защитников должны быть уверены в завтрашнем дне, зная, что Родина всегда их поддержит», - подчеркнул Виктор Новожилов.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила взять данный вопрос на контроль и предложила Виктору Новожилову выйти с законодательной инициативой, чтобы решить данный вопрос.
Валентина Матвиенко выразила глубочайшую благодарность и признательность всем участникам специальной военной операции и семьям военнослужащих. «Наши воины заслуживают особой заботы со стороны и государства, и общества. Принят ряд мер поддержки, включая налоговые, кредитные льготы, трудовые гарантии. Важно, чтобы все законы эффективно работали, чтобы не было ни единого сбоя».
По словам главы верхней палаты парламента, о необходимости этого говорит и создание рабочей группы под руководством первого заместителя Председателя СФ Андрея Турчака, которая будет заниматься вопросами, касающимися участников СВО и членов их семей.