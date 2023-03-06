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Алексей Кудрин в Архангельске продемонстрировал недюжинное чувство юмора

Бывший глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пресс-подходе в САФУ метко ответил на вопрос Ирины Скалиной (агентство ТАСС) почему до сих не назначен новый человек на его место – «Думаю, что трудно найти такого, как был я».

Впрочем, далее он уточнил, что лично предлагал на этот пост несколько человек, но достойная кандидатура пока не отобрана.

Напомним, Кудрин покинул кресло председателя СП 30 ноября 2022 года по представлению Совета Федерации. Считается одним из последних носителей либеральных идей, входящих в ближний круг президента.

Алексей Леонидович периодически называется в СМИ «архангелогородцем», здесь он закончил несколько классов средней школы. Входит в Попечительский совет Северного Арктического Федерального Университета.  

(фото с https://tvzvezda.ru/news/20233111421-3nA3y.html

12 март 08:30 | : Политика

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