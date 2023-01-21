Ассоциация Севморпуть приняла участие в праздновании 100-летия гражданской авиации

Рассказ очевидца:

Редко можно видеть столько «авиационных» людей и в столь приподнятом настроении. Да еще вдобавок рядом с Государственным Кремлевским Дворцом.

Ассоциацию Севморпуть пригласил наш партнер Нарьян-Марский объединенный авиаотряд, возглавляемый Валерием Остапчуком. Несколько смазанным оказалось начало встречи. Два часа ожидания в очереди вызвали «роптание» и тюменских, и красноярских, и архангельских, и ямальских авиаторов. Да и нам с Валерием Евгеньевичем хоть и было о чем поговорить, все-таки не терпелось попасть внутрь знаменитого здания еще той коммунистической эпохи. В «московской» очереди стояли не просто авиаторы, а руководители, зачастую славных многотысячных авиационных коллективов со всей страны: от Калининграда до Владивостока, от Сочи до Мурманска. Наверное, можно и нужно было все организовать по-другому.

С Нарьян-Марским авиа-руководителем мы успели попасть в зал за 5 минут до начала выступления Президента Владимира Путина. А вот нескольким сотням авиаторов страны послушать 17-ти минутную приветственную речь Президента так и не удалось.

Владимир Владимирович похвалил 200-тысячную «армию» авиаторов и 12-тысячный летный состав в особенности «за непростой труд» и пожелал здоровья, удачи и крепких нервов, столь нужных в авиаторской работе. Были и другие пожелания, но мне запомнилось одно. Нам, пассажирам российских авиакомпаний, вряд ли пришло бы в голову пожелать нашим славным летчикам главного в их летной жизни- чтобы количество успешных взлетов и посадок было одинаковым за всю их нелегкую трудовую деятельность.

«Завидуют нам – вот и бесятся»,- эти слова наш Президент произнес уже «без бумажки», говоря о современной геополитической ситуации, и приступил к награждению лучших из лучших славной российской авиационной гвардии. Летчики, механики, трактористы (да-да, не удивляйтесь, а кто будет нам, северянам, взлетную полосу от снега чистить?) стюардессы, диспетчеры достойно получали награды из рук Президента в день столетнего юбилея гражданской авиации России. Некоторые награжденные говорили ответное «спасибо» партии и Правительству». Здесь процедура нисколько не изменилась с советских времен. Да и нужно ли ее менять, если в этом случае лучшее точно враг хорошего.

Мой тридцатый ряд невольно стал «ближе» к сцене, когда прозвучал приветственный адрес славным авиаторам России от специального представителя по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президента ассоциации СМП Артура Чилингарова. Уж кто–кто, а Артур Николаевич точно знает цену авиационной работе в Арктике и Антарктике, где он провел не один десяток лет.

А потом началось веселье и праздничный концерт. Такого количества звезд Российской эстрады и шоу бизнеса я давно не помню. Искрометное 20-ти минутное видео о истории авиации «от Добролета до Аэрофлота» с 1923 по 2023 год сменилось зажигательным концертом. Лариса Долина спела «про погоду в доме», а хор Турецкого про «первым делом, первым делом самолеты...». Порадовали новыми авиационными песнями Александр Маршал и Олег Газманов.

Олег, правда, вставил куплет и про российских олигархов, которые явно не способствовали развитию отечественной авиации последние 30 лет. Почти ничего не было сказано или спето про роль вертолетной авиации. Да и Крайний Север, Арктическая авиация, их роль и мужество остались в тени. Может быть к следующему юбилею через 5 или 10 лет, когда в полной мере заработают Арктические энергетические проекты партнера АСМП - ПАО НОВАТЭК на Ямале, когда будет завершено строительство у наших партнеров Правительства Мурманской области - Мурманского транспортного узла. Когда наконец-то приступят к работам по строительству нефтеналивного порта Индига на территории нашего партнера в Ненецком автономном округе. Когда приступят к модернизации портов восточной части Северного морского пути – портов Тикси наших якутских партнеров, порта Диксон в Красноярском крае и, конечно, чрезвычайно важных для роста грузопотока на трассе Северного морского пути, портов наших чукотских партнеров Певек и Анадырь.

Ну, а о важности завершения работ перегрузочного пункта танкеров СПГ на Камчатке ПАО Совкомфлот и говорить не приходится. Мы немножко ушли от темы, хотя без авиации Северный морской путь, успешное развитие его инфраструктуры, морского транспорта просто невозможно. Но давайте вернемся к нашему авиационному - столетней дате. К следующему нашему авиационному юбилею – здесь вопрос этот крайне важный в условиях санкций – должны исчезнуть буквально «оккупировавшие» наши российские аэропорты «Боинги» всех моделей. Со странной крупной надписью на фюзеляже. Забыли? «ПОБЕДА» - это название компании, которая при помощи недальновидного авиационного руководства страны поддалась на пользование услуг американского авиапрома. Нужно честно признать, что «победы» здесь нет.

Но и признавать полное поражение вряд ли стоит. Американцы стали хорошими учителями нашему потерявшему былую славу гражданскому авиапрому. Не военному. Там мы на коне. Так что, дай бог, ассоциация Северного морского пути, будет присутствовать лет этак через пять или десять на следующем юбилейном мероприятии гражданских авиаторов всей страны.

И славные кандидаты в партнеры АСМП -Воронежский, Иркутский, Уральский авиазаводы не подведут и возродят славные советские традиции авиаконструкторов Андрея Туполева, Сергея Ильюшина, Александра Яковлева и многих других. И непременно Михаила Миля, которого сам «отец-изобретатель вертолетов», американец российского происхождения Игорь Сикорский в Париже на авиасалоне в Ле-Бурже еще в далекие 70-е прошлого века назвал «лучшим авиаконструктором всех времен и народов».

Владимир Харлов, вице-президент АСМП, член рабочей группы по развитию Арктики, Антарктики и Дальнего Востока СФ ФС РФ



