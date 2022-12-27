В Германии на 77-м году жизни скончался верный друг Архангельска

Фридель Герхард Вилмс хорошо известен многим архангелогородцам. Будучи практикующим юристом в течение 35 лет (с 1982 по 2017 гг) он на общественных началах возглавлял отделение Немецкого Красного Креста города-побратима Эмдена.

В качестве Председателя Немецкого Красного Креста в экономически сложные для россиян 90-е годы Фридель Вилмс был организатором многочисленных благотворительных поставок продовольствия и медикаментов для населения города Архангельска. По его инициативе Архангельским областным отделением Красного Креста был организован проект по массовому обучению населения г. Архангельска методам оказания первой медицинской помощи.

Для реализации проекта Немецкий Красный Крест оказал российским коллегам методическую и техническую помощь: передал обучающее оборудование, методические материалы, организовал методическое сопровождение. Проект помог в трудное время остаться на плаву, буквально выжить, Архангельскому отделению Российского Красного Креста. Благодаря совместной работе двух партнерских организаций было организовано высокотехнологичное лечение архангельских детей в немецких клиниках, в Архангельске действовала благотворительная столовая, оказывалась материальная поддержка социально уязвимым слоям населения.

Память о добрых делах Фриделя Герхарда Вилмса, о его бескорыстной помощи в решении проблем людей, попавших в беду, навсегда останется в памяти благодарных архангелогородцев.