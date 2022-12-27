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В Архангельске открылась выставка о Сталинградской битве

Открытие выставки «Сталинград. Символ мужества и героизма», посвященной 80-летию битвы, состоялось в Гостиных дворах.

 Сталинградская битва, изменившая историю и переломившая ход всей Второй мировой войны, продлилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и закончилась победой советских войск. В честь этого события в Гостиных дворах открылась выставка, посвященная этому знаковому событию. Открытие выставки в столице Поморья неслучайно — северяне, уроженцы и жители Архангельской области наравне со всей страной сражались в самой масштабной битве Второй мировой войны.

 На выставке уже можно увидеть фотографии, документы, карты и схемы из собрания историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва», пластиковые миниатюры из частных коллекций, а также подлинные предметы из фондов Архангельского краеведческого музея.

 На открытии выставки поприветствовал горожан заведующий отделом истории Архангельского краеведческого музея, член регионального совета РВИО Игорь Гостев. Он отметил, что выставка о Сталинградской битве организована в столице Поморья впервые.

 «Мы постарались максимально сконцентрировать информацию о Сталинградской битве и сделать ее интересной для всех поколений архангелогородцев и гостей города», — отметил Игорь Гостев. «Взяв за основу выставку музея-заповедника «Сталинградская битва», мы расширили информационный ряд дополнительными стендами, где представили описания подвигов жителей Архангельской области. В стеклянной витрине рядом со стендами представлены подлинные вещи и документы со времен битвы».

 Как отметил председатель Архангельского регионального отделения Российского военно-исторического общества, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» Сергей Ковалев, переломный момент стал возможен благодаря подвигу наших отцов и дедов.

 «Благодаря подвигу наших дедов, мы перешли в наступление», — подчеркнул Сергей Ковалев. — «Для нас навсегда останется это в памяти. И очень важно, что сегодня на стендах этой выставки отражен подвиг Петра Норицына и Ивана Попова. Именами этих людей названы улицы нашей области».

 Среди героев Советского Союза — архангелогородец Петр Норицын. Он родился в Вологодской области, но перед войной переехал на работу в Архангельск. 91-я отдельная танковая бригада, в которой служил Норицын, в сентябре–октябре пыталась пробиться на помощь к Сталинграду с Севера, из района Котлубани.

 19 ноября бригада вместе с другими частями Донского фронта начала наступление вдоль Дона. На плечи танкистов легла задача борьбы с механизированными частями 6-й армии противника. Танковый экипаж лейтенанта Алексея Наумова, в котором наводчиком орудия был Петр Норицын, успел уничтожить множество техники и личного состава противника.

 Выставку могут посетить все желающие в Архангельском краеведческом музее до середины апреля 2023 года.

03 февраль 11:28 | : Политика

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