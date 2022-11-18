"Единая Россия" взялась обучить архангельский народ жилищно-коммунальной грамоте

Региональное отделение запустило проект «Клуб жилищных активистов». Первое собрание уже состоялось.

Около ста председателей советов домов, представителей ТСЖ, управляющих компаний собралось, для того, чтобы разобраться с премудростями жилищно-коммунального хозяйства. Помочь в этом решил депутат Архангельского областного Собрания, председатель комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству, куратор партпроекта «Жители МКД» Виктор Заря. Спикерами выступили представители компетентных органов власти и ведомств.

С работой, структурой и полномочиями государственной жилищной инспекции ознакомила Ирина Замятина. Она напомнила председателям ТСЖ о необходимости вовремя подавать сведения о начисленных, потраченных и оставшихся средствах на спецсчетах, которые идут на нужды капремонта.

«В ГЖИ можно обратиться в случае сомнений в корректности начисления платы за коммунальные услуги. Например, только за 2022 год ГЖИ был произведен перерасчет на 4,5 млн. рублей! Здесь же индивидуально поможем разобраться и в перечне предоставляемых услуг, подскажем о формировании тарифов», - добавила она.

Вся информация об УК и ТСЖ размещается на сайте ГИС ЖКХ, там же можно написать заявление с просьбой проверить работу по обслуживанию дома. При этом важно подтвердить свою личность, а сотрудники должны проверить достоверность информации прежде чем принимать заявление.

Одна из острых проблем для ТСЖ – замена лифтов в многоквартирных домах. По законодательству срок работы лифта не должен превышать 25 лет. Если их не заменить, то их эксплуатация будет остановлена. До 2025 года в городе предстоит заменить около 900 лифтов, более чем в 200 многоэтажных домах. Один лифт может стоить от 2 млн. рублей – сумма для ТСЖ неподъемная. В этом случае действует государственная субсидия в 1 млн. рублей. ТСЖ может перейти со спецсчета на «общий котел», это значит, что средства будут брать из фонда кап ремонта.

К работе «Клуба жилищных активистов» присоединился центр управления регионом. ЦУР готов подключить чаты домов к системе «инцидент менеджмента». Это позволит любую жалобу передавать для проработки в органы власти, вовремя решать проблемы.

Заместитель директора фонда капитального ремонта Александр Менькин рассказал об основных моментах работы учреждения.

«Программа действует в регионе с 2014 года. За предыдущий год удалось отремонтировать 147 домов, произвести 474 вида работ. Ситуация на рынке стройматериалов стабилизировалась, поэтому в этом году нацелены на ремонт 150 домов».

Он добавил, что всегда можно обратиться лично или на горячую линию фонда по номеру 609-340.

Виктор Заря отметил, что фонд ведет свою хозяйственную деятельность только за счет средств областного бюджета.

«Мной предпринималась попытка впервые выделить из бюджета 200 млн. рублей для ускорения процесса по капремонту домов. В этом году будем пробовать снова. Надеюсь на вашу поддержку в этом вопросе», - обратился к присутствующим парламентарий.

Руководитель еще одного направления «Старшие по домам» Ирина Зубова дала практические рекомендации по улучшению работы Советов домов:

- Ограничить количество человек в совете - один старший от каждого подъезда;

- Включить в состав людей разного возраста, профессий, опыта;

- Ознакомиться с финансовой и хозяйственной деятельностью УК;

- Осмотреть общее имущество совместно с представителем УК;

- Быть с УК союзником, а не врагом. Председатель должен тесно общаться с мастером дома, знать дом «от чердака до подвала», знать о расходовании средств УК;

- Председатель посредник между УК и жильцами. Для взаимодействия с жителями – превентивная информационная работа через чат дома.

«Чтобы качественно управлять домом, необходима не только профессиональная, активная работа управляющей компании, но и не менее активные жители. Это залог процветания вашего дома», - прокомментировала Ирина Зубова.

«Единая Россия» планирует проводить подобные семинары и вебинары каждый месяц. С 13 февраля по 17 марта любой желающий может принять участие в всероссийском «Диктанте ЖКХ» на сайте «Школа ЖКХ» https://life.er.ru/. По итогу успешного тестирования будет выдан сертификат. А до 15 марта можно подать заявку на конкурс «Лучший зимний двор страны».

Участники семинаров смогут побороться и за приз в виде грантовой поддержки проекта благоустройства подъезда или придомовой территории. Также на одном из направлений проекта объявлена вакансия – любой желающий может предложить свою кандидатуру для работы по направлению «Наш двор, наш подъезд».

Модернизация системы ЖКХ – один из важнейших блоков народной программы «Единой России». В этом году по инициативе партии выделено 440 млрд. рублей — в 2,5 раза больше, чем в 2022-м. Готовится широкая федеральная программа. Строительство в этой сфере уже упрощено и «разбюрократизировано», перечень требований сократился с 3,2 тыс. до 380. Главное, на чем партия делает акцент – это учет, энергоэффективность и энергосбережение.



