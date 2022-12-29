Алексей Белый: Телеграмм – родители, будьте бдительны!

Сегодня сотрудники ФСБ задержали школьников, повредивших ж/д пути в Подмосковье по заданию из мессенджера.

По данным ведомства, речь идет об учениках восьмого класса из Чехова.

Сотрудники ФСБ задержали трех учеников восьмого класса, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию неизвестных из мессенджера Telegram.

"УФСБ России по Москве и Московской области совместно с сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва - Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления", - сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, учащиеся восьмого класса в Telegram вступили в контакт с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить пути.

Получив инструкции, школьники исполнили поручение, засняв все на видео, чтобы подтвердить выполнение задания и получить деньги. Какую сумму они получили и как именно повредили пути, не уточняется. В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанных подростков к уголовной ответственности.

Руководитель проекта "Безопасный интернет" Алексей Белый, инициировавший обучающие семинары по повышению информированности о правилах безопасного поведения в интернете и профилактике интернет-рисков для студенческой, учащейся молодежи, родительского и педагогического сообществ, сотрудников силовых ведомств региона поделился своими размышлениями на эту тему. Напомним, что в рамках семинаров обсуждались вопросы рисков для молодежи при использовании интернета, способы защиты и профилактики рискованного поведения при посещении социальных сетей и виртуальном общении.

– Обучающие семинары были направлены на повышение здорового жизненного стиля, – рассказывает Алексей Белый, – снижение рискованного поведения и асоциальных явлений среди детей и молодежи. Взрослое население порой очень слабо информировано о том, куда дети и подростки могут залезть и с чем столкнуться в глубинах интернета, в то время, как мама с папой будут находиться в нескольких метрах от ребенка, сидящего за компьютером и думать, что они полностью контролируют ситуацию.

По словам специалиста, если говорить о психическом здоровье, то в первую очередь приходится учитывать то, что интернет предоставляет подросткам, молодёжи огромное количество «образцов поведения», значительная часть которых не может быть названа позитивными, социально-приемлемыми, а в ряде случае бывает и крайне опасными. В качестве примера – вооружённые нападения школьников и студентов на учебные заведения, а теперь ещё и теракт на железнодорожной дороге. Да и просмотр «шок-контента» с «расчлененкой», мозгами наполу и трупами, как выяснилось, способен пробудить в подростках (да и не только) крайне нездоровые деструктивные желания. Проведенные на данный момент исследования показали, что тот, кто на протяжении какого-то времени просматривает подобный контент ежедневно, не находясь на поле боя способен заработать себе то, что психологи и психиатры называют «афганский» или «чеченский» синдром. У них нивелируются жизненные ценности, а ценность жизни, как таковая, сводится к нулю. Восприятие насилия и убийств становится «нормальным» фоном повседневности.

Что делать?

Как же предотвратить терракт , чтобы не случилось подобной дикой истории как в Москве ?

– Для того, чтобы люди могли определить потенциальную угрозу, им нужно знать, какое поведение может указывать на то, что человек собирается устроить теракт . Тревожные сигналы ведь могут быть никак не связаны с тем, какую одежду он носит, во что он играет, что слушает или иными аспектами его жизни, – говорит Алексей Белый. - Тревожные сигналы – это определенные действия в их поведении, направленном на совершение террористической атаки. В них входят: поиск оружия, изучение чертежей для планирования атаки, и т.д. Ключевым аспектом является «утечка»: посвящение в свои планы других людей. Человек может попробовать предложить кому-нибудь посодействовать в его замысле, попросить близкого друга не приходить в какой-то определенный день,тв определённое место, хвастаться насчет близящегося теракта или другим образом проявлять жестокие намерения. Наиболее очевидные тревожные признаки часто игнорируются, потому что их попросту не воспринимают всерьез.

Как показывает печальная практика, будущие террористы четко заявляли о своих намерениях, но никакого вмешательства не было. Для этого может быть несколько причин. Во-первых, они, возможно, могут казаться слишком юными для совершения убийства, теракта . Во-вторых, в некоторых случаях за такими людьми может закрепляться репутация «странных» – они часто говорят непонятные вещи; таким образом, никто не принимает их слова всерьез. В-третьих, иногда террористы угрожали прямо, но, когда их друзья задавали вопросы, брали свои слова обратно.

Соответственно взрослым ничего не говорилось. Наконец, бытует мнение, что любой, кто серьезно намерен совершить массовое убийство или теракт , не будет публично об этом рассказывать. Однако такие школьные террористы отличаются от более взрослых убийц – они оставляют много предупреждений о своих намерениях. И на это нужно реагировать

Тревожные знаки

– Менее прямая угроза возникает, когда ученик или студент поощряет каким-либо образом новость о теракте , описывая ее как «крутую» или заявляя, что «кто-то должен это здесь устроить», – уточняет Алексей. – Потенциальный террорист может писать рассказы и стихи о будущем нападении, разрабатывать сценарий действия, даже в качестве задания на свободную тему так или иначе «сигнализировать» о своих фантазиях. Несколько террористов в разных странах разместили посты, фотографии или видеоролики в сети, в которых предупреждали о своих предстоящих атаках. Как было упомянуто выше, люди могли подумать, что тот, кто планирует совершить массовое убийство или теракт , не будет публиковать это. Это ошибочное предположение. Они могут писать инструкции по созданию бомбы, о желании убивать людей, совершить теракт.

Руководитель проекта "Безопасный интернет" Алексей Белый также разъяснил, что такие действия в зависимости от обстоятельств квалифицируются по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт") или ст. 281 УК РФ ("Диверсия"), за которые предусмотрена уголовная ответственность от 10 лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для достигших 14-летнего возраста. Алексей Белый призывает несовершеннолетних и их родителей, а также других граждан соблюдать бдительность и не идти на поводу у лиц, которые используются спецслужбами Украины для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры РФ. Обращение в ФСБ с информацией о готовящихся диверсиях для вывода из строя объектов транспорта и дорожной инфраструктуры позволит избежать уголовной ответственности, - резюмировал Алексей Белый.