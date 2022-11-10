Ваге Петросян: Рождественские дни возвращают нас к истокам православия

Традиционный музыкальный вечер организовала Архангельская епархия в честь светлого праздника Рождества Христова. Место проведения – Драмтеатр им. Ломоносова.
Открыл концерт Северный русский народный хор. Также выступили заслуженные артисты России, актеры театра драмы, Архангельский филармонический камерный оркестр, детские коллективы и другие исполнители.
От имени губернатора Архангельской области гостей и участников Рождественского концерта приветствовал первый заместитель – руководитель администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросян. Он отметил, что Рождественские дни – это время добрых помыслов и дел, время обращения к истокам и традициям.
– История Архангельской области неотделима от истории Русской Православной Церкви. Сохранение и приумножение нашей культуры, основой которой является православие, – наше общее дело и задача для будущих поколений, – сказал Ваге Петросян.
Также вице-губернатор отметил особую роль Русской Православной Церкви в единении общества, в сохранении моральных ценностей и исторической памяти страны.
– Священнослужители и прихожане наших храмов укрепляют мир и согласие, помогают нуждающимся, заботятся о семьях и детях, поддерживают наших воинов, участвующих в специальной военной операции, – подчеркнул Ваге Петросян. – Благодарю вас за труды и молитвы, за преображение сердец людей, которые обретают в вере новые силы, чтобы жить и творить на архангельской земле. И, конечно, от всей души поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова.
С Рождеством участников и зрителей концерта поздравил и митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.
– В святые Рождественские дни хочется пожелать всем вам прежде всего иметь веру в Бога. Потому что без веры в Бога человек может заблудиться на своем жизненном пути. А второе, что сегодня хочется пожелать, это особой любви к Родине. Мы живем не в «этой стране», как говорят некоторые, а в России, это наша страна, и мы должны любить свое Отечество, – обратился к гостям владыка Корнилий.
На концерте прозвучали добрые и трогательные песни о Рождестве, дружбе, мире и любви к Богу. Также артисты читали стихи и исполняли вокально-хореографические номера.