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"Без "Севмаша" никуда". Ваге Петросян поздравил предприятие ВПК с солидной датой

Накануне в Доме корабела Северодвинска состоялся праздничный вечер по случаю 83-й годовщины со дня образования АО «ПО «Севмаш». Участие в торжестве приняли сотрудники, ветераны, руководители предприятия и почетные гости.

Современными производственными успехами и планами на будущее Севмаша на торжественном вечере поделился генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. Завод продолжает наращивать объемы строительства кораблей, как для ВМФ, так и для гражданского флота.

От имени губернатора Архангельской области Александра Цыбульского коллектив предприятия поздравил первый заместитель губернатора – руководитель администрации и правительства Архангельской области Ваге Петросян. В приветственном слове он подчеркнул, что Севмаш для России – это не просто завод, это – настоящая легенда!

– Без Севмаша невозможно представить оборонно-промышленный комплекс нашей страны, - отметил Ваге Петросян. – Вклад предприятия в развитие этой отрасли грандиозен! В Северодвинске построено больше половины всего атомного флота страны. Многие страницы морской истории России по-прежнему пишутся в цехах и доках предприятия.

Как рассказал Михаил Будниченко, на протяжении десятилетий предприятие ежедневным трудом подтверждает свое высокое предназначение, демонстрирует профессионализм и силу духа. Этот производственный год не стал исключением.

– По гособоронзаказу мы продолжаем строить и серийные корабли проектов «Борей-А» и «Ясень-М», и опытные подводные образцы, – пояснил Михаил Будниченко. – Что же касается гражданской продукции, то у нас более 300 гражданских заказов, в том числе в этом году мы взяли такой уникальный заказ, как обитаемый подводный аппарат для Газпрома, и я вам скажу – это прорыв! Россия никогда раньше не делала таких изделий, и это будет еще один вклад Севмаша в выпуск гражданской продукции.

От имени губернатора Ваге Петросян поблагодарил сотрудников и ветеранов Севмаша за высокий профессионализм и самоотверженный труд, за приумножение традиций кораблестроения и вклад в развитие оборонного потенциала страны. Также первый заместитель главы региона вручил областные награды.

Почетной грамотой губернатора Архангельской области за многолетний труд и личный вклад в развитие предприятия награждены слесарь механосборочных работ Павел Вашуков, старший строитель кораблей Виталий Дегтярев, водитель автомобиля Сергей Зобов и начальник бюро научно-исследовательского, технологического испытательного центра Елена Поповкина. 


22 декабрь 11:37 | : Политика

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