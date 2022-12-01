Деловые женщины из Архангельской области договорились идти вперед

«Единая Россия» готова оказать помощь женщинам-предпринимателям.
В стенах регионального отделения партии собрались представители женского предпринимательского сообщества, органов исполнительной власти, налоговой службы, Агентства регионального развития, а также депутаты фракции «Единая Россия» профильных комитетов.
Диалог состоялся живой, неформальный. У женщин была возможность получить информацию из первых рук, задать насущные вопросы. Среди собравшихся руководители бизнес сообществ, предприниматели из разных сфер: образование, озеленение, психологическая помощь, бьюти-сфера, консультирование молодых матерей и даже производство металлоконструкций.
О мерах поддержки предпринимателей, а также о нововведениях в этой сфере рассказал заместитель председателя Правительства – министр экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Виктор Иконников. Так, например, в следующем году в 1,5 раза увеличится гарантийный капитал, что даст возможность предоставлять больше гарантий и увеличить сумму чеков на одно предприятие. С начала декабря заработала программа по выдаче независимой гарантии РГО для участия предпринимателей в госзакупках.
«Сейчас эта гарантия составляет от 50 тыс. до 5 млн. руб., если потребность вырастет, будем дальше ее расширять. Цена контракта до 20 млн. До 75% можно получить от гарантийного фонда. Поэтому милости просим», - добавил Виктор Иконников.
По грантам для социальных предпринимателей доля женщин значительно превышает долю мужчин. 75-80% составляют женщины. В этом году грантами поддержано 40 предпринимателей, из них 19 социальных проектов и 21 молодой предприниматель до 25 лет. При открытии социального бизнеса можно воспользоваться пониженными налоговыми ставками, льготными программами развития гарантийных организаций.
«В реестре гос. и муниципального имущества числится порядка 900 объектов. Их можно брать в аренду на льготных условиях. Ставка составляет 1 руб. за 1 кв. м. Есть программы, по которым 1% от суммы арендной платы действует 2 года», - сообщил Виктор Иконников.
В области работает инновационный центр. Это одновременно и производственная площадка, где производят станки, программное обеспечение, прототипы.
«Через Фонд развития промышленности можно получить займы от 1- 5% по разным программам до 50 млн. рублей. Если выше 100 млн. можем помочь обратиться на федеральный уровень», - прокомментировал Виктор Иконников.
В регионе ведут свою деятельность до 150 экспортеров. В центре поддержки экспорта оказываются все услуги, начиная от поиска площадки сбыта, заканчивая сопровождением экспортных сделок. 1% кредитования в случае отсрочки на 180 дней. Можно полностью застраховать сделку. Это можно сделать в Агентстве по страхованию экспортных кредитов «Эксар».
Руководитель Агентства регионального развития Максим Заборский дополнил, что Агентство является представителем Фонда содействия инноваций «Сколково» и все больше грантовых средств привлекается на развитие креативных индустрий. В этом году ФСИ распределил 1 млрд. рублей - по 1 млн. рублей досталось двум победителям от Архангельской области.
«Креативные индустрии – это «новая нефть». Будем развивать направление в регионе. Запускать новые возможности для бизнеса. Планируем создать туристический кластер, а это новые программы, финансирование. Появились гранты и в туризме. Область выиграла порядка 80 млн. рублей. Это ежегодные гранты на пополнение материальной базы, проведение активного досуга, создание сервиса и точек размещения. В туризме, как и по общепиту по упрощенной системе налогообложения ставка снижена до 1%», - добавил он.
На встрече присутствовали самозанятые женщины. Эта категория находится в одной группе с остальными субъектами МСП в части поддержки. Динамика по самозанятым наблюдается положительная. Многие ИП переходят в разряд самозанятых, благодаря простому администрированию. Координатор партпроекта «Предпринимательство» Александр Назаренко добавил, что для самозанятых тоже есть кредиты от МКК в 500 тыс. рублей. Он поделился, что сам брал такой кредит в пандемию на поддержание общепита. При этом основная часть кредита выплачивается только после 23 месяца. Минимальная ставка 3,25% в зависимости от географии нахождения, например для арктических регионов действует такая ставка и вида деятельности.
Председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Сергей Моисеев рассказал, что появляются все новые программы поддержки. В этом году запущена программа «5-5-10» - позволяет взять 5 млн. рублей на 5 лет под 10%. На следующий год депутаты выделили из областного бюджета 75 млн. рублей на поддержку программ развития малого и среднего предпринимательства.
Представительницы сообщества «PRO Женщин» поделились, что многие из их сообщества -самозанятые, занимаются социальным предпринимательством.
«У нас самое крупное женское сообщество в городе - около 3 тысяч, среди которых много лидеров локальных сообществ. Эта информация нам очень нужна, мы ее распространим среди своего сообщества. Потому что самозанятым, придя в обычный банк, никто не даст кредит, только под большие ставки. У некоторых наших девушек масштабные проекты в голове, у кого-то есть земля, но она не знает, что с ней делать, либо своими силами развивать либо с помощью государства, чтобы был продукт для всего города».
Она добавила, что женщины не только готовы принимать поддержку от государства, но и инвестировать в стартапы. Предложила создать площадку, где можно находить такие проекты, чтобы ознакомиться.
Жанна Полякова, заместитель руководителя УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, объяснила, что в налоговом законодательстве налоговая поддержка женщин как категории не выделена. Женщины, равно как и мужчины, могут пользоваться всеми преференциями для бизнеса. Это пониженная ставка по УСН, патентная система налогообложения на выгодных условиях. С этого года можно сумму патента можно уменьшать на уплаченные страховые взносы. Она так же подчеркнула, что тем, кому важен стаж работы для начисления пенсии в последующем, режим самозанятости не дает подтверждения стажа. Рассказала она и о нововведениях в налоговом кодексе с нового года. Самое значимое из них – введение единого налогового платежа кроме самозанятых. Все налоги будут выплачиваться одним платежом на один счет. Налоговая служба самостоятельно будет распределять сумму из этого кошелька.
«Плюс в том, что это будет одна «платежка», где будет только ИНН и сумма. Все платежи будут переведены к одному сроку. Пени будут начисляться только на сайте единого налогового счета.
Предпринимателям предложили дополнительные меры поддержки. Так, например представительницы бизнеса интересовались льготной арендой государственного имущества. Многие выразили мнение, что необходимо усиленно доводить информацию до предпринимателей, так как у многих женщин есть страх, связанный с неизвестностью и скепсис по поводу помощи государства. А так же улучшать имидж предпринимательства в целом. Ведь предприниматели создают новые услуги и товары, рабочие места, пополняют бюджет. Обсудили и важность менторства в среде предпринимателей, оказания поддержки друг другу, а также ярмарки для психологов, где можно было найти клиентов, как физических, так и юридических лиц.
Директор частного детского сада и частной школы из Северодвинска Елена Сухова подняла ряд проблем. Может ли предприниматель получить статус социального, если сама предприниматель является инвалидом или многодетной матерью. С 2023 года ИП, имеющий инвалидность, сможет получить такой статус. Остальные категории пока на рассмотрении. Она также предложила предоставлять компенсацию расходов предпринимателям при осуществлении ими оплаты проезда к месту отдыха и обратно сотрудникам, по аналогии с государственными учреждениями. По закону у работодателей есть такая обязанность. У Елены оформлены все ее сотрудники, она признается, что это большим грузом ложится на ее бизнес.
По итогу встречи стороны договорились провести расширенный диалог в Агентстве регионального развития, пригласить заинтересованных лиц.