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Работа будет. «Единая Россия» и Минтруд подготовили новую редакцию закона о занятости

Законопроект о занятости, который подготовили «Единая Россия» и Минтруда, направлен на профилактику безработицы и даёт возможность доступа к услугам в сфере занятости для новых категорий граждан – не только безработных, но и тех, кто трудоустроен и ищет новую работу или находится под риском увольнения. Положениям законопроекта было посвящено обсуждение, которое провёл Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев с представителями профильных министерств, Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, новых регионов.

«В сфере трудовых отношений активно вводится автоматизация. Некоторые профессии просто исчезают. Раньше казалось, что те люди, которые обращаются в службу занятости, по сути, потеряли надежду на самостоятельное трудоустройство. Сейчас же эта служба помогает не только безработным, но и тем, кто хочет найти более интересную или высокооплачиваемую работу», - отметил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что отражение в новом законодательстве должно найти как само понятие занятости, так и платформенной занятости, трудовой мобильности, помощи в открытии собственного дела, оплаты общественных работ. Отдельно Председатель партии предложил предусмотреть гарантии трудовых прав жителей новых территорий и мобилизованных граждан.

«С принятием новых регионов в состав России начался процесс их правовой интеграции. При работе над законодательством в сфере занятости необходимо в полном объёме защитить права жителей новых территорий. Подумать над гарантиями мобилизованным гражданам и решением ряда других проблем, которые существуют.

Также мы запустили в пяти регионах проект «Моя карьера с «Единой Россией». Он оказался востребованным и реализуется с Минтруда. Прошу особое внимание уделить участникам СВО, членам их семей и другим категориям, которые нуждаются в нашей поддержке», - сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь, координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что документ отвечает целям народной программы партии и современным тенденциям на рынке труда. Он рассказал о новеллах законопроекта. В частности, появляется новая категория - работники, находящиеся под риском увольнения. Предусматривается ряд мер, направленных на обеспечение их временной занятости, иные формы поддержки, а также меры поддержки работодателей, которые находятся в кризисной ситуации, но стремятся к сохранению рабочих мест.

«Отдельное внимание уделено трудоустройству молодёжи, молодых специалистов. Важная норма, что мы даём право обращаться в службу занятости и получать услуги не только по месту регистрации, как сейчас, но и по месту фактического проживания гражданина. Полноценно воспользоваться услугами службы занятости смогут самозанятые индивидуальные предприниматели, которые прекратили по объективным причинам свою деятельность. Они смогут получать максимальный размер пособия по безработице», - сообщил он.

Андрей Исаев отдельно остановился на регулировании деятельности самозанятых и платформенной занятости. Эти направления будут вынесены в отдельные законопроекты.

«Сегодня понятие платформенной занятости в законодательстве отсутствует вообще, а самозанятость обозначена только через налоговое законодательство. В связи с чем возникают социальные конфликты между платформенно занятыми и операторами платформ. Мы знаем о стихийных забастовках таксистов, поэтому обязаны предложить способы основанного на принципах социального партнёрства разрешения возникающих объективных противоречий. То есть урегулировать возникающие в данном случае правоотношения законодательно», - пояснил Андрей Исаев. 

Разработку законов-спутников поддержал Дмитрий Медведев, Минтруда, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Помимо этого, в закон о занятости могут войти положения о мерах поддержки работодателей, которые трудоустраивают членов семей мобилизованных, и непосредственной поддержке таких семей. Одной из мер может стать социальный контракт без определения критерия нуждаемости. 

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что законопроект можно готовить к рассмотрению. «Изменить отдельные его положения и готовиться к тому, чтобы рассматривать на весенней сессии Госдумы», - сказал он.

Ранее были приняты поправки «Единой России» в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную занятость, а также ряд других поправок в законодательство о занятости. Среди них — создание единого портала «Работа России», где доступны все вакансии страны и услуги в сфере занятости. 

Также Госдума приняла пакет законов, инициированный «Единой Россией», которые направлены на защиту прав мобилизованных. Парламентарии обеспечили право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Приняты поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи за ЖКУ, при просрочке взносов за капитальный ремонт. Мобилизованным гарантировали на законодательном уровне сохранение рабочих мест.

Кроме того, «Единая Россия» в сентябре этого года запустила кадровый проект для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям. Проект «Моя карьера с «Единой Россией» реализуется в пяти пилотных регионах: Калужской, Липецкой, Рязанской областях, Удмуртской Республике и Камчатском крае. Он направлен на оказание информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям.

15 декабрь 13:48 | : Политика / Экономика

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