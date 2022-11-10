Депутаты-единороссы внесли социальные поправки в бюджет Архангельской области

Заседание фракции «Единой России» прошло в присутствии руководителей фракций в муниципальных образованиях области. Сегодня у них состоялся Координационный совет фракций и учеба в исполкоме партии.
Фракция подготовила поправки к бюджету на 2022 и следующие года. В уходящем году доходы и расходы бюджета увеличатся почти на 1 млрд. рублей. Средства образовались из налоговых и неналоговых поступлений и экономии.
«Поправками «Единой России» предлагается выделить более 124 млн. руб. на приобретение оборудования и ремонты помещений больниц. Еще 39 млн. руб. на выплаты молодым специалистам, впервые трудоустроившимся в государственные медицинские организации, что позволит выйти из критической ситуации с нехваткой кадров в районах и поселениях. Всего наша фракция вносит поправки на сумму 145 млн. руб.», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании Иван Новиков.
Большая сумма - 712 млн. рублей пойдет на ремонт автомобильных дорог Онега – Кянда и Архангельск – Мезень.
«Мы продолжим финансировать учреждения культуры. Для закупки оборудования и проведение ремонта более 83 млн. руб. выделим в текущем году. 55 млн. руб. по предложению парламентариев направляется на закупку 15 автобусов для учреждений культуры. Это позволит нашим коллективам ездить с гастролями по всей области, участвовать в конкурсах, знакомить людей с культурой того или иного района. 15 млн. рублей дополнительно отправим на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств. Средства выделяем и на пополнение книжных фондов библиотек. В целом в 2023 из бюджета на ремонт учреждений культуры поступит более 100 млн. руб. что на 28 млн. больше по сравнению с текущим годом», - добавила председатель комитета по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова.
В следующем году предусмотрены траты в размере более 157 млн. рублей на ремонт 4 объектов Няндомского центра культуры и спорта.
В уходящем году удастся определить 38 млн. руб. на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда. 32 млн. руб. на улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение ремонтных работ, в том числе в детском оздоровительном лагере «Северный Артек».
Для помощи семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО и мобилизованным, в виде бесплатного горячего питания детей, обучающихся в школах, будет выделено дополнительно 4,8 млн. руб.
«В нынешних условиях сам факт появления дополнительных средств добавляет оптимизма и будет хорошим новогодним подарком, для тех, кто, например, ждал новое медицинское оборудование», - сказал Андрей Малышев.
«Единая Россия» поддерживает деятельность ТОСов и местного самоуправления. Значительно увеличиваются средства на поддержку инициатив на местах, на реализацию пусть небольших, но конкретных мероприятий с непосредственным участием земляков отметил Иван Новиков.
«По нашей поправке будет выделено 50 млн. рублей на инициативное бюджетирование и реализацию проектов ТОСов, тем самым мы поможем гражданам активнее участвовать в общественных делах, улучшать свою жизнь, воплощать свои идеи. Выделяем 20 млн. рублей на ремонт памятников героям Великой Отечественной войны. Таких объектов, нуждающихся в реставрации, около 600. На оплату проезда жителей удаленных территорий на прием к врачам и выезд узких специалистов в районы в бюджете закладываем 10 млн. рублей. Поправка увеличивает финансирование данного направления почти в 3 раза» – рассказал председатель комитета областного Собрания по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Сергей Моисеев.
В региональный бюджет на следующие три года также внесены поправки. Благодаря федеральным поступлениям планируется увеличить расходы на строительство дорог на 179 и 3 млрд. 879 млн. руб. в 2024 и 2025 гг. Из областного бюджета дополнительно выделят 3,6 и 79 млн. рублей, что позволит отремонтировать 107 км. дорог. Помимо этого в 2024 году запланировано строительство Ягринского моста. На него федерация выделяет 108 млн. рублей.
325 млн. рублей планируется выделить для обновления аэропорта Васьково, который станет основным воздушным хабом во время ремонта аэропорта в Талагах.
На образование расходы предлагается увеличить на 161 млн. рублей, 574 млн. рублей и 531 млн. рублей в 2023, 2024, 2025 гг. Финансирование увеличится и в направлении ликвидации свалок, сокращения захороняемого ТКО, проведения массового обследования новорожденных на врожденные и наследственные заболевания, развитие сельских территорий, поддержку предпринимательства.
«Безусловно, продолжим ремонты школ по программе модернизации школьных систем образования. Наша область одна из самых успешных в реализации проекта на территории. Поправками планируется увеличивать расходы на 56 млн. в 2023 г. и по 510 млн. рублей в следующие 2 года. Это позволит обновить десятки образовательных учреждений. Радует, что впервые на оснащение региональных и муниципальных театров запланировано 24 млн. рублей», - дополнила Ольга Виткова.
Помимо бюджетных вопросов Ольга Виткова предложила увеличить возраст бесплатного посещения детьми музеев с 5 до 7 лет.
«Дети с 5 до 7 лет часто выпадают из льготных категорий. Мы хотим поддержать семьи с детьми дошкольного возраста, поэтому вносим такую поправку. Дополнительно студентам средне-профессиональных учреждений предлагаем расширить право на бесплатное посещение музеев до 1 раза в месяц», - рассказала парламентарий.
Председатель комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря выступил с инициативой ввести льготные тарифы за теплоснабжение потребителей, приравненных к населению (ТСЖ, жилые помещения военных и УФСИН). Дополнить список «льготников» за электричество населенными пунктами Мезенского округа.