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Хамамы, тарифы, секреты. Россия начинает жить по-новому

Нововведения с сегодняшнего дня:

Полис ОМС. Начиная с 1 декабря при обращении в больницы и поликлиники россиянам больше не понадобится бумажный полис обязательного медицинского страхования: этот документ перейдет в цифровой формат.

Повышение тарифов ЖКХ. С 1 декабря будет произведена внеплановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. Ее предельный размер составит 9%, при этом окончательные решения об уровне повышения должны принимать региональные власти. Индексация коснется платы за холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора.

Хамамы и солярии в квартирах. С 1 декабря россиянам в квартирах жилых домов разрешат устанавливать хамамы и солярии (инфракрасные кабины). Соответствующие изменения внесены в приказ МЧС России о системах противопожарной защиты. При этом продолжит действовать запрет на оборудование в жилье бань и саун.

Граждане смогут через "Госуслуги" встать на учет в налоговом органе, для этого понадобится электронная подпись.

Госорганы будут обязаны вести свои аккаунты в соцсетях (ВКонтакте или Одноклассники).

Расширение перечня секретной информации. С 1 декабря начинает действовать новый перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности России, за намеренный сбор которых в интересах иностранцев можно получить статус иноагента. Соответствующий приказ ФСБ был опубликован 17 ноября. Всего в списке 60 пунктов. В частности, туда включена аналитика и прогнозы, касающиеся военно-политической обстановки; сведения о мероприятиях по обороне, дислокации и защищенности военных объектов и воинских формирований; сведения об оборудовании территории России в целях обороны; информация о прохождении гражданами военной службы, о мобилизации, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, о психологическом климате в войсках. Также запрещается упоминание персональных данных военнослужащих и членов их семей. Как пояснили в ФСБ, все эти данные могут быть использованы против России.

01 декабрь 07:45 | : Политика

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