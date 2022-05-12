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Северодвинцам снизили финансовую нагрузку за содержание дворов

Активисты «За дело» добились снижения уровня финансового участия жителей в благоустройстве дворов.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/kalemincev депутат городского Совета Игорь Калеминцев. Соответствующие поправки внесены в проект постановления администрации Северодвинска «О внесении изменений в порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018 – 2024 годы». Доля участия собственников помещений в многоквартирном доме в благоустройстве двора теперь составляет от 5 % сметной стоимости работ из минимального перечня и не менее 20 % от сметной стоимости работ из дополнительного перечня. Важно, что во втором случае местный бюджет будет компенсировать до 15 % стоимости работ: таким образом, участие собственников также может составить лишь 5 %.

- Мы сделали это! Это маленькая победа, к которой мы шли без малого два года! Помимо этого, собственники, решившие внести большую долю собственных средств, получат дополнительные баллы, чтобы оказаться в топе ранжированного списка дворов-претендентов на участие в программе благоустройства, — поясняет активист «За дело» Игорь Калеминцев.

Депутат горсовета рассказал: процент софинансирования необходимо было снизить давно. Если до 2019 года заявок от инициативных жителей было больше десятка, то с 2020 года, когда уровень софинансирования поднялся до 20%, их стало не более двух в год, и те с минимальным перечнем работ: только проезды, скамейки и урны. Начиная с 2023 года, жители домов, которые решат сделать свою дворовую территорию по-настоящему комфортной, смогут реализовать свои намерения на доступных условиях.

— Также четко прописали в муниципальном Порядке инструменты общественного контроля. За гражданами закрепили право участвовать в приемке работ по благоустройству своих дворов. Теперь работы будут считаться принятыми только после подписания уполномоченным собственником помещений соответствующего акта приемки. Впереди много дел: северодвинские дворы ждут благоустройства! — говорит Игорь Калеминцев.

Напомним, в состав общественной комиссии, которая курирует реализацию в Северодвинске федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входят активисты рабочей группы Центра поддержки и защиты граждан «За дело»: депутаты городского Совета Николай Трухин, Роман Варфоломеев и Игорь Калеминцев, а также директор Парка культуры и отдыха Светлана Никитина.

08 сентябрь 11:25 | : Политика

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