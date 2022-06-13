Депутат Фролов устроил праздник для детей Майской Горки

Больше тысячи горожан приняли участие в празднике «Здравствуй школа», организованном накануне начала нового учебного года в Майском парке при поддержке депутата областного Собрания Александра Фролова (члена фракции "Единая Россия").
Все желающие смогли принять участие в прохождении более 20 мини-станций: от росписи пончиков, гипсовых фигур, аквагрима и до настоящей игры в хоккей, лазертаг, сборки и разборки автомата Калашникова. А заработанные купоны, которые выдавались участникам, можно было смело потратить на сладкую вату и полезный коктейль. Кроме того, на празднике выбрали победителя конкурса рисунков на асфальте и вручили подарки будущим первоклассникам. Инициатором проведения мероприятия стала команда депутата областного Собрания Александра Фролова.
- Очень много положительных эмоций, много людей отозвалось на наше приглашение. Мы очень довольны, что это понравилось горожанам – мамам, папам, детям. Эмоциональная зарядка перед 1-м сентября очень важна для наших детишек. Многие идут в первый класс. Замечательно, что площадкой праздника стал Майский парк, территорию которого мы благоустроили, и сейчас она очень востребована жителями Майской Горки. Поздравляю всех с наступающим Днем Знаний, желаю успехов в учебе! – сказал Александр Фролов.
Команда Александра Фролова ежегодно помогает отправить в добрый путь самых маленьких школьников. Для первоклассников из семей, находящихся в непростой жизненной ситуации приготовили портфели со сладостями и канцелярские наборы.
- Форму мы уже купили, а вот с ранцем пока не решили. Мы очень благодарны, что так получилось и мы пойдем 1 сентября в школу укомплектованные, - говорит жительница округа Майская Горка Ирина Пузанова.
На празднике выбирали лучший рисунок на асфальте, приз достался Анастасии Волковой. Для детей были организованы танцы под открытым небом, аквагрим, моделирование воздушных шаров, мастер-классы по росписи. Это еще одна возможность поймать уходящее лето за хвост.
- Мне очень понравилась атмосфера и как все было прекрасно, ведь это так интересно - отмечать на природе разные праздники. На таком свежем воздухе, в красивом парке, - отметил житель округа Майская Горка Иван Горлищев.
- Можно обниматься с мишкой, пить кислородные коктейли, выигрывать в фантах. Можно просто прийти в Майский парк и погулять. В общем-то - все хорошо, отлично, - поделился Тихон Жовна.
Трудно не попасть под очарование почти осеннего Майского парка. А ещё зарядиться настроением перед учебным годом и провести теплый вечер с семьей. Четыре часа праздника пролетели как одно мгновение. Такого количества людей здесь давно не видели. Горожане хотят праздника и он обязательно вновь вернётся в это комфортное пространство под названием Майский парк!