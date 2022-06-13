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Северодвинск: на старт вызываются

Комиссия по выборам главы администрации Северодвинска утвердила список кандидатов, допущенных к конкурсу.

Процедуру проверки прошли все четверо заявившихся. Напоминаем их гордые имена:

- Машенькин Роман Владимирович, 49 лет, генеральный директор акционерного общества «Северодвинский торговый центр»;

- Сардак Александр Сергеевич, 35 лет, директор общества с ограниченной ответственностью «СТ»;

- Скубенко Игорь Васильевич, 47 лет, Глава муниципального образования «Северодвинск»;

- Чаленко Антон Станиславович, 43 года, АО «ПО «Севмаш», цех № 19, начальник участка.

По мнению наших коллег из ИА «Беломорканал», в финал конкурса выйдут Скубенко и Чаленко. Шансы первого на победу наблюдатели расценивают более предпочтительными.

Сам конкурс состоится 4 сентября. Окончательный результат прозвучит на ближайшей сессии местного горсовета.

30 август 07:04 | : Политика

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