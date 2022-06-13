Северодвинск: на старт вызываются

Комиссия по выборам главы администрации Северодвинска утвердила список кандидатов, допущенных к конкурсу.
Процедуру проверки прошли все четверо заявившихся. Напоминаем их гордые имена:
- Машенькин Роман Владимирович, 49 лет, генеральный директор акционерного общества «Северодвинский торговый центр»;
- Сардак Александр Сергеевич, 35 лет, директор общества с ограниченной ответственностью «СТ»;
- Скубенко Игорь Васильевич, 47 лет, Глава муниципального образования «Северодвинск»;
- Чаленко Антон Станиславович, 43 года, АО «ПО «Севмаш», цех № 19, начальник участка.
По мнению наших коллег из ИА «Беломорканал», в финал конкурса выйдут Скубенко и Чаленко. Шансы первого на победу наблюдатели расценивают более предпочтительными.
Сам конкурс состоится 4 сентября. Окончательный результат прозвучит на ближайшей сессии местного горсовета.